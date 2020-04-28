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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T03:38
https://ria.ru/20200428/1570656277.html
В Гватемале продлили ограничения из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

В Гватемале продлили ограничения из-за COVID-19

03:38 28.04.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Медицинские работники . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Власти Гватемалы продлили до 4 мая режим бедствия из-за COVID-19, включающий комендантский час, сообщило правительство страны.
"Особые президентские полномочия, обусловленные режимом бедствия, продлены до 4 мая, чтобы избежать распространения вируса", - говорится в сообщении.
В частности, сохраняется комендантский час в стране, действующий с 18.00 до 4.00 утра, в общественных местах необходимо быть в маске, по-прежнему будут закрыты торговые центры, запрещены религиозные службы и другие мероприятия с участием большого числа людей.
В Гватемале заразились коронавирусом 500 человек, 15 погибли, 49 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гватемала (республика)В мире
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