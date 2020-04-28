В Гватемале продлили ограничения из-за COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Власти Гватемалы продлили до 4 мая режим бедствия из-за COVID-19, включающий комендантский час, сообщило правительство страны.
"Особые президентские полномочия, обусловленные режимом бедствия, продлены до 4 мая, чтобы избежать распространения вируса", - говорится в сообщении.
В частности, сохраняется комендантский час в стране, действующий с 18.00 до 4.00 утра, в общественных местах необходимо быть в маске, по-прежнему будут закрыты торговые центры, запрещены религиозные службы и другие мероприятия с участием большого числа людей.
В Гватемале заразились коронавирусом 500 человек, 15 погибли, 49 выздоровели.
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