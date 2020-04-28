В ГД предложили продавать маски в автоматах на вокзалах и ТЦ

Как пишет депутат в своих обращениях, использование масок в местах массового скопления людей было признано важной и необходимой мерой защиты от коронавируса, кроме того, возрос спрос на средства индивидуальной защиты.

"В этой связи предлагаю осуществлять продажу масок и дезинфицирующих средств в торговых автоматах (так называемых вендинговых аппаратах), установленных в магазинах, на вокзалах и в других местах скопления людей, а в случае наличия большого количества средств индивидуальной защиты после снятия карантинных мер раздавать маски и средства для дезинфекции гражданам в местах массового скопления, к примеру, в метро, как это происходит в настоящее время в ряде европейских стран", - говорится в письме Свищева.