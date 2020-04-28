В ГД предложили продавать маски в автоматах на вокзалах и ТЦ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев предлагает начать продажу масок и дезинфицирующих средств для рук через вендинговые автоматы в торговых центрах и на вокзалах.
Тексты соответствующих писем Свищева премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы, руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса Сергею Собянину есть в распоряжении РИА Новости.
Как пишет депутат в своих обращениях, использование масок в местах массового скопления людей было признано важной и необходимой мерой защиты от коронавируса, кроме того, возрос спрос на средства индивидуальной защиты.
"В этой связи предлагаю осуществлять продажу масок и дезинфицирующих средств в торговых автоматах (так называемых вендинговых аппаратах), установленных в магазинах, на вокзалах и в других местах скопления людей, а в случае наличия большого количества средств индивидуальной защиты после снятия карантинных мер раздавать маски и средства для дезинфекции гражданам в местах массового скопления, к примеру, в метро, как это происходит в настоящее время в ряде европейских стран", - говорится в письме Свищева.
В своих обращениях депутат просит рассмотреть его предложение на предмет возможной реализации в Москве и других регионах РФ.
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