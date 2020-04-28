В ООН заявили, что COVID-19 может привести к голоду в Западной Африке

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Усугубление ситуации с коронавирусом может привести к увеличению числа голодающих в Западной Африке на 50 миллионов человек, заявила координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по вопросам устойчивости к внешним воздействиям для данного региона Кумба Соу.
В интервью на сайте ФАО Соу отметила крайне неблагоприятную обстановку в регионе: его жители долгое время страдают от голода, климатических изменений, нашествий саранчи и вооруженных конфликтов. По состоянию на апрель, в Западной Африке голодает около 11 миллионов человек. Если не принять решительных мер, летом этот показатель может возрасти до 17 миллионов, заявила Соу.
26 апреля, 18:00АкцентыПандемия в Африке: есть или нет? Или никто не знаетПока Европа потихоньку выбирается из пандемии, Африка, похоже, только начинает в нее вступать. По оценкам ООН, при самом худшем сценарии на Черном континенте может заразиться почти все население, а умереть – более трех миллионов человек.
Она отметила, что дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом приведет к росту цен на продукты питания и истощению запасов продовольствия. "В случае усугубления пандемии продовольственный кризис может затронуть еще 50 миллионов людей в регионе", - сказала Соу. Она добавила, что в первую очередь кризис коснется наиболее уязвимых групп населения - детей и женщин, а также кочевников-скотоводов и фермеров.
Соу заявила, что приоритетом ФАО в сложившейся ситуации является сохранение чрезвычайных мер реагирования: организация намерена помогать пострадавшим от COVID-19 хозяйствам, обеспечивать социальную защиту в межсезонье и поддерживать работу рынков и "цепочек товарной стоимости".
По последним данным, в странах Западной Африки выявлено около 8 тысяч зараженных коронавирусом. Скончались 205 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф