Помпео позвонил Гуаидо и выразил ему поддержку

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео позвонил венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуаидо, который ранее незаконно провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и которого Штаты поддерживают.
"(Помпео) подтвердил, что США поддерживают усилия, которые предпринимает он (Гуаидо - ред.) и демократически избранная Национальная ассамблея для восстановления демократии в Венесуэле", - говорится в заявлении госдепартамента.
Помпео и Гуаидо обсудили также так называемый план урегулирования в Венесуэле, который предложили США и который предполагает уход законного президента Николаса Мадуро, создание временного правительства и проведение выборов, на которых Мадуро не сможет баллотироваться. Сам Мадуро на такой план не согласен.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.