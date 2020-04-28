В Египте продлили действие режима ЧП на три месяца

Пандемия в Африке: есть или нет? Или никто не знает

Пока Европа потихоньку выбирается из пандемии, Африка, похоже, только начинает в нее вступать. По оценкам ООН, при самом худшем сценарии на Черном континенте может заразиться почти все население, а умереть – более трех миллионов человек.