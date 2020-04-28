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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T03:18
https://ria.ru/20200428/1570656113.html
В Египте продлили действие режима ЧП на три месяца
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570589181_0:246:3125:2004_1036x0_80_0_0_1312b944611a1a457e37ec9a293bf35b.jpg
РИА Новости

В Египте продлили действие режима ЧП на три месяца

03:12 28.04.2020 (обновлено: 03:18 28.04.2020)
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© REUTERS / Amr Abdallah DalshСотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса. Архивное фото
КАИР, 28 апр – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан, решение опубликовано в официальной газете.
"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 01.00 (02.00 мск) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан", - говорится в указе.
Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".
В соответствии с указом премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о вводе продленного комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова - с 19.00 до 06.00, сообщает портал Shorouk news. В Египте сейчас действует комендантский час с 21.00 до 06.00.
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Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда террористы напали на египетские церкви, погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.
На данный момент в Египте зафиксированы 4782 случая коронавируса, излечились более 1200 человек, погибли 337. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Абдель Фаттах ас-СисиТантаАлександрияЕгипетВ мире
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