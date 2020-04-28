Эксперт рассказал, кто может наблюдать за вами через камеру смартфона

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ситуации с утечкой важной информации, в том числе записей разговоров и фотографий пользователей смартфонов, встречаются нередко, рассказал агентству " Ситуации с утечкой важной информации, в том числе записей разговоров и фотографий пользователей смартфонов, встречаются нередко, рассказал агентству " Прайм " доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Несанкционированный доступ хакерского программного обеспечения к видеокамере и микрофону вашего смартфона, а также геолокации, файловой системе, истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и прочим данным — это реальность", — отметил он.

По его словам, доступ к пользовательским данным может осуществляться с помощью очень разных технологий и на разных уровнях доступа.

В частности, есть уровень производителя. Его возможности практически неограниченны, вплоть до дистанционного необратимого отключения устройства.