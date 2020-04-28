Эксперт рассказал, кто может наблюдать за вами через камеру смартфона

"Несанкционированный доступ хакерского программного обеспечения к видеокамере и микрофону вашего смартфона, а также геолокации, файловой системе, истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и прочим данным — это реальность", — отметил он.
По его словам, доступ к пользовательским данным может осуществляться с помощью очень разных технологий и на разных уровнях доступа.
В частности, есть уровень производителя. Его возможности практически неограниченны, вплоть до дистанционного необратимого отключения устройства.
По словам Тимофеева, полностью исключить перехват данных при использовании электронных систем связи можно лишь путем полного шифрования всех входящих и исходящих информационных потоков.