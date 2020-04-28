В России не останавливали уголовные расследования из-за COVID-19

"Уголовно-процессуальным законодательством РФ не предусмотрены какие-либо исключения для производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер, поэтому их проведение не приостанавливалось. Вместе с тем из-за высокой опасности новой коронавирусной инфекции в настоящее время планируются и проводятся максимально необходимые и не терпящие отлагательства следственные и процессуальные действия, а также следственные действия, не создающие опасности заражения коронавирусной инфекцией", - отмечается в ответе МВД на соответствующий запрос агентства.