В России не останавливали уголовные расследования из-за COVID-19

"Уголовно-процессуальным законодательством РФ не предусмотрены какие-либо исключения для производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер, поэтому их проведение не приостанавливалось. Вместе с тем из-за высокой опасности новой коронавирусной инфекции в настоящее время планируются и проводятся максимально необходимые и не терпящие отлагательства следственные и процессуальные действия, а также следственные действия, не создающие опасности заражения коронавирусной инфекцией", - отмечается в ответе МВД на соответствующий запрос агентства.
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В ведомстве пояснили, что сейчас работа следователей организована с учетом соблюдения требований федеральных законов и нормативных правовых актов, изданных в рамках противодействия распространению коронавируса.
В частности, посетителям и сотрудникам при входе в здания, учреждения и организации МВД России измеряют температуру, проводится регулярная дезинфекция и проветривание помещений. Посетители и сотрудники МВД используют маски и одноразовые перчатки. Всем рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в служебных кабинетах, а также помещениях ИБС и СИЗО.
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