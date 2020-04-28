Какие неприятные сюрпризы нас ждут после пандемии

"Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начина с 1991 года и распада Советского союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы и каждая из этих социальный пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности",– поясняет кардиолог.

Нельзя сбрасывать со счетов и вынужденную малоподвижность, и несбалансированное питание, и недостаток общения, которые люди испытывают во время самоизоляции. Все это после эпидемии приведет к всплеску гипертонических кризов и ишемических болезней сердца, предупреждает Юрий Беленков. Чтобы этого избежать, советуют специалисты, нужно каждый день делать зарядку или какие-нибудь упражнения, стараться правильно питаться и как можно чаще общаться с родными и близкими, чтобы не страдать от одиночества и поддерживать хорошее настроение.