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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T03:03
https://ria.ru/20200428/1570656023.html
Какие неприятные сюрпризы нас ждут после пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113201/47/1132014704_0:185:2984:1864_1036x0_80_0_0_660a9fd277ae3eeebc38bc56d64de33e.jpg
РИА Новости

Какие неприятные сюрпризы нас ждут после пандемии

03:03 28.04.2020
202331
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкКардиограф
Кардиограф
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пандемией коронавируса здоровью россиян будет нанесен отложенный урон, сравнимый с распадом СССР. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.
Коронавирус имеет не только прямое влияние на здоровье, но и негативный отложенный эффект. Речь идет о том, что из-за пандемии может возрасти число жертв сердечно-сосудистых заболеваний, считает врач-кардиолог Юрий Беленков.
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"Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начина с 1991 года и распада Советского союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы и каждая из этих социальный пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности",– поясняет кардиолог.

Нельзя сбрасывать со счетов и вынужденную малоподвижность, и несбалансированное питание, и недостаток общения, которые люди испытывают во время самоизоляции. Все это после эпидемии приведет к всплеску гипертонических кризов и ишемических болезней сердца, предупреждает Юрий Беленков. Чтобы этого избежать, советуют специалисты, нужно каждый день делать зарядку или какие-нибудь упражнения, стараться правильно питаться и как можно чаще общаться с родными и близкими, чтобы не страдать от одиночества и поддерживать хорошее настроение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаЮрий БеленковЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСССРОбщество
Популярные комментарии
Не может быть, нам же только такую радость сделали, пенсионный возраст подняли по многочисленным просьбам трудящихся.
28 апреля, 04:20
ЛКЛысый Кучерявый
681800211
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