В парламенте Бразилии исключили возможность импичмента Болсонару

"Процессы импичмента и расследование парламентской комиссии должны быть очень тщательно продуманы. Я считаю, что роль палаты депутатов в это время, в ближайшие несколько дней, заключается в том, чтобы вернуться к обсуждению вопросов борьбы коронавирусом", - заявил Майя.