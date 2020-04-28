В парламенте Бразилии исключили возможность импичмента Болсонару

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Бразилии Родригу Майя исключил возможность рассмотрения импичмента в отношении президента Жаира Болсонару в данный момент, сообщает портал G1.
Ранее глава оппозиционной Партии трудящихся Глейзи Хоффман заявила РИА Новости, что противоречивые меры, принимаемые президентом Болсонару в ответ на вспышку коронавируса в стране, являются одной из причин для начала процесса импичмента.
"Процессы импичмента и расследование парламентской комиссии должны быть очень тщательно продуманы. Я считаю, что роль палаты депутатов в это время, в ближайшие несколько дней, заключается в том, чтобы вернуться к обсуждению вопросов борьбы коронавирусом", - заявил Майя.
Спикер палаты депутатов призвал сохранять "терпение" и "баланс", подчеркнув, что политический кризис может создать еще больше проблем для страны, если он наложится на эпидемию коронавируса.
Согласно бразильскому законодательству, спикер палаты депутатов - это тот, кто имеет право инициировать процесс импичмента президенту, одобрив ранее оформленные петиции. На данный момент среди политических партий, организаций и частных лиц уже сформировано 28 подобных запросов.
В последние дни критика в отношении Болсонару усилилась на фоне отставки министра юстиции Бразилии Сержиу Мору, обвинившего Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения бывшего министра.
Президент Бразилии Жаир Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.
Согласно последним данным минздрава страны, в Бразилии зафиксирован 66 501 случай заражения коронавирусом, скончались 4543 человека.
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