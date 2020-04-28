Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самые популярные альтернативы банковскому депозиту — облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и дивидендные акции, рассказал агентству "Прайм" эксперт отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Иван Пчелинцев.
Инвестору лишь остается ответить для себя на несколько простых вопросов — об уровне риска, ожидаемой доходности и сроку инвестиций, и принять правильное решение, добавил он.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам второй декады апреля сохранилась на уровне первой декады месяца — 5,43%. Эксперт уверен, что на фоне понижения ключевой ставки ЦБ, ставка по вкладам вскоре опустится до непривлекательных 4,9-5%.
На этом фоне главной и наиболее интересной с точки зрения доходности и безопасности альтернативой банковскому вкладу являются ОФЗ. "Уже сейчас средняя ставка купона по ним примерно на 30% выше доходности по вкладам", - сказал Пчелинцев.