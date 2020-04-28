Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу

Инвестору лишь остается ответить для себя на несколько простых вопросов — об уровне риска, ожидаемой доходности и сроку инвестиций, и принять правильное решение, добавил он.

На этом фоне главной и наиболее интересной с точки зрения доходности и безопасности альтернативой банковскому вкладу являются ОФЗ. "Уже сейчас средняя ставка купона по ним примерно на 30% выше доходности по вкладам", - сказал Пчелинцев.