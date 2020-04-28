ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что многие школы в США откроются до конца учебного года.
Почти все школы в США закрылось в марте и до сих пор закрыты, местные управления образования пытаются наладить онлайн-обучение. В США школьный год заканчивается в конце мая или в июне, в зависимости от штата и округа.
"Думаю, что многие школы откроются, даже если и на очень короткий период времени", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, коронавирус намного меньше угрожает детям и молодым людям, чем другим категориям населения.
По словам Трампа, многие губернаторы штатов думают об открытии школ. "Это их выбор", - подчеркнул он.
В США подтверждено уже более 950 тысяч случаев коронавируса, умерли более 55 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф