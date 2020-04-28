Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы

Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп отверг в понедельник обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении попытаться перенести выборы, намеченные на ноябрь, из-за коронавируса.

"Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать?" - ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

"Я жду этих выборов, а это все было выдумкой, пропагандой. Не его (Байдена), но кого-то из людей, кто на него работает", - добавил Трамп.

Ранее Байден заявил, что Трамп попытается "каким-то образом перенести выборы, объяснив что-нибудь по поводу того, почему их нельзя провести".

Выборы президента, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Президент не может изменить дату выборов.