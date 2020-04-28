Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг в понедельник обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении попытаться перенести выборы, намеченные на ноябрь, из-за коронавируса.
"Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать?" - ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.
"Я жду этих выборов, а это все было выдумкой, пропагандой. Не его (Байдена), но кого-то из людей, кто на него работает", - добавил Трамп.
Ранее Байден заявил, что Трамп попытается "каким-то образом перенести выборы, объяснив что-нибудь по поводу того, почему их нельзя провести".
Выборы президента, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Президент не может изменить дату выборов.
Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Байден. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.