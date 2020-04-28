Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч. Такую оценку дал старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями".
"Общее число зафиксированных случаев заражения к этому моменту должно будет превысить 200 тысяч", — подчеркнул ученый.
Подчеркивается, что любые расчеты по смертности от коронавируса могут быть лишь приблизительными из-за разнородности эпидемической ситуации в регионах страны.
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев считает, что российское здравоохранение справляется с вызовами.
"Пока нам удается идти лучше других. В первую очередь благодаря эффективной самоизоляции людей пожилого возраста, — заявил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф