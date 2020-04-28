Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России

"Общее число зафиксированных случаев заражения к этому моменту должно будет превысить 200 тысяч", — подчеркнул ученый.

Подчеркивается, что любые расчеты по смертности от коронавируса могут быть лишь приблизительными из-за разнородности эпидемической ситуации в регионах страны.