В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами

Командование армии Ливана заявило, что группа "провокаторов" применила бутылки с зажигательной смесью, в армейские машины были брошены ручные гранаты. В результате двое военнослужащих получили ранения. По данным ливанских СМИ, в разных частях города слышны выстрелы из огнестрельного оружия.
Согласно заявлению военного командования, армия вмешалась после того, как группы людей начали поджигать и ломать частное и муниципальное имущество, в том числе было сожжено несколько филиалов разных банков. Ливанский Красный крест сообщил, что на месте столкновений в Триполи работают шесть бригад скорой помощи. На месте поджогов находятся и пожарные.
Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.
Волнения начались в Ливане с 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.