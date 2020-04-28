В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами

БЕЙРУТ, 28 апр - РИА Новости. Столкновения вспыхнули между армией и демонстрантами в городе Триполи на севере Столкновения вспыхнули между армией и демонстрантами в городе Триполи на севере Ливана после того, как военные начали разгонять митингующих и пытаться разблокировать дороги в разных частях города, сообщает ливанский телеканал LBC

Командование армии Ливана заявило, что группа "провокаторов" применила бутылки с зажигательной смесью, в армейские машины были брошены ручные гранаты. В результате двое военнослужащих получили ранения. По данным ливанских СМИ, в разных частях города слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

Согласно заявлению военного командования, армия вмешалась после того, как группы людей начали поджигать и ломать частное и муниципальное имущество, в том числе было сожжено несколько филиалов разных банков. Ливанский Красный крест сообщил, что на месте столкновений в Триполи работают шесть бригад скорой помощи. На месте поджогов находятся и пожарные.

В понедельник массовые акции прошли также в Бейруте , Сайде и ряде городов в Долине Бекаа . Везде агрессивно настроенные граждане блокировали дороги, поджигая покрышки, в некоторых местах также пытались разгромить витрины банков.

Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.