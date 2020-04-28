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2020-04-28T02:29
https://ria.ru/20200428/1570655663.html
ПНС призвало депутатов востока Ливии перейти на свою сторону
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РИА Новости

ПНС призвало депутатов востока Ливии перейти на свою сторону

02:29 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 28 апр – РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии призвало депутатов парламента на востоке страны перейти на его сторону после объявления главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что армия берет на себя управление страной.
Хафтар в понедельник объявил выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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Согласно заявлению ПНС, причиной объявления Хафтара о выходе из политического соглашения, "стали попытки прикрыть свои недавние военные поражения и провал диктаторского проекта".
"Мятежник выступил даже против параллельных политических образований, которые его поддерживают и когда-то назначили его. Таким образом, теперь никто, ни одна страна, не может признать его легитимность", - приводится в заявлении и ПНС.
Согласно заявлению ПНС, последнее объявление Хафтара "должно убедить всех, что следует покончить с его мятежным проектом".
"В этой связи мы призываем всех членов Палаты представителей присоединиться к своим коллегам в Триполи, начать всеобъемлющий диалог и продолжить демократический путь, ведущий к всеобъемлющему и прочному решению через урну для голосования", - отмечается в тексте заявления ПНС.
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам проведения в марокканском городе Схират межливийских переговоров. Документ должен был заложить основы для политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
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Глава заседающего на востоке Ливии Палаты представителей (парламент) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающий создание нового Президентского совета.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Акиля СалехХалифа ХафтарЛивияВ мире
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