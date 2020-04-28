ПНС призвало депутатов востока Ливии перейти на свою сторону

КАИР, 28 апр – РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Правительство национального согласия (ПНС) Ливии призвало депутатов парламента на востоке страны перейти на его сторону после объявления главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что армия берет на себя управление страной.

Хафтар в понедельник объявил выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.

Согласно заявлению ПНС, причиной объявления Хафтара о выходе из политического соглашения, "стали попытки прикрыть свои недавние военные поражения и провал диктаторского проекта".

"Мятежник выступил даже против параллельных политических образований, которые его поддерживают и когда-то назначили его. Таким образом, теперь никто, ни одна страна, не может признать его легитимность", - приводится в заявлении и ПНС.

Согласно заявлению ПНС, последнее объявление Хафтара "должно убедить всех, что следует покончить с его мятежным проектом".

"В этой связи мы призываем всех членов Палаты представителей присоединиться к своим коллегам в Триполи, начать всеобъемлющий диалог и продолжить демократический путь, ведущий к всеобъемлющему и прочному решению через урну для голосования", - отмечается в тексте заявления ПНС.

Италия, Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам проведения в марокканском городе Схират межливийских переговоров. Документ должен был заложить основы для политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров ( Тунис Алжир ) и спецпредставителей ООН

Глава заседающего на востоке Ливии Палаты представителей (парламент) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающий создание нового Президентского совета.