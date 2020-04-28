Штаб Сандерса назвал ударом по демократии отмену праймериз в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Штаб бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса назвал ударом по демократии отмену праймериз в штате Нью-Йорк из-за коронавируса.
Ранее власти штата отменили из-за эпидемии коронавируса праймериз, намеченные на 23 июня. У обеих партий первичные выборы должны были носить формальный характер — у действующего президента Дональда Трампа и его противника демократа Джо Байдена больше не осталось конкурентов на праймериз.
"Сегодняшнее решение избирательной комиссии штата Нью-Йорк возмутительно, это удар по американской демократии, Национальный комитет Демократической партии должен его отменить", - заявил старший советник президентского штаба Сандерса Джефф Уивер.
"Лишь на прошлой неделе бывший вице-президент Байден предупредил американцев, что президент Трамп может использовать нынешний кризис как повод для переноса ноябрьских выборов. Теперь у него (Трампа — ред.) есть прецедент благодаря штату Нью-Йорк", - добавил Уивер.
По его словам, хотя Сандерс и прекратил предвыборную борьбу, избирателям необходимо дать возможность высказаться в каждом штате. Кроме того, ни партия, ни кандидаты не просили Нью-Йорк отменять праймериз, уточнил советник Сандерса. По его словам, Нью-Йорк нарушил одобренный план отбора делегатов на партийные съезды.
В Нью-Йорке зарегистрировано уже почти 300 тысяч случаев коронавируса, более 17,3 тысячи человек умерли.