Штаб Сандерса назвал ударом по демократии отмену праймериз в Нью-Йорке

"Лишь на прошлой неделе бывший вице-президент Байден предупредил американцев, что президент Трамп может использовать нынешний кризис как повод для переноса ноябрьских выборов. Теперь у него (Трампа — ред.) есть прецедент благодаря штату Нью-Йорк", - добавил Уивер.