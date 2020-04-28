Трамп оценил возможность восстановления авиасообщения с ЕС

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Восстановление авиасообщения США с ЕС будет зависеть от Европы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это будет зависеть от того, как долго у Европы займет излечение... Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они тоже хотят", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Трамп из-за эпидемии коронавируса запретил въезд в США из стран Шенгенской зоны, которая включает большую часть, но не все страны ЕС. Евросоюз также запретил въезд неграждан ЕС.
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