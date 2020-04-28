Трамп надеется довести число тестов на COVID-19 в США до 400 тысяч в день

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется довести число тестов на COVID-19 в стране до 400 тысяч в день.
По словам президента, который выступал на пресс-конференции в Белом доме, 25 апреля поступили сообщения о более чем 200 тысячах тестов, проведенных за сутки, тогда как ранее в апреле удалось выйти на уровень в 100 тысяч.
"Мы уже удвоили число тестов, и мы очень скоро удвоим его вновь", - заявил Трамп. Он добавил, что сейчас в США проведено уже 5,4 миллиона тестов.
В США подтверждено уже более 950 тысяч случаев коронавируса, умерли более 55 тысяч человек.
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