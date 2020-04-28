В Мексике коронавирусом заразился федеральный министр

МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Министерство государственной службы Министерство государственной службы Мексики сообщило о положительном результате анализа на новый коронавирус у главы министерства Ирмы Сандоваль.

"В строгом соответствии с медицинскими рекомендациями, начиная с проявления первых симптомов, секретарь Сандоваль Бальестерос изолирована под постоянным медицинским наблюдением, продолжая удаленно следить за всеми вопросами в её ведении", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации ведомства, анализ, показавший положительный результат, был выполнен 20 апреля. За три дня до этого министр участвовала во встрече, посвященной борьбе с коррупцией, с главой минфина, минкульта и совета по науке и технологиям.

В сообщении министерства отмечается, что Сандоваль отлично себя чувствует, у нее нет тяжелых симптомов заболевания. Сандоваль - первый министр в кабинете президента Лопеса Обрадора, у которой диагностировали COVID-19.

По последней информации минздрава Мексики, число случаев заражений коронавирусом в стране достигло 14 667 (+825 за сутки), скончались 1351 пациентов с COVID-19 (46 за сутки).

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах, начиная с 18 мая.