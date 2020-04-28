Трамп: США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США рассматривают разные варианты ответственности Китая за, как они считают, неспособность сдержать распространение коронавируса, речь идет о больших деньгах, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон предъявить Китаю счет за вызванные коронавирусом убытки, как это, по словам журналиста, сделал Берлин на сумму 30 миллиардов евро.
"Мы проводим очень серьезное расследование (того, что сделал Китай – ред.). Мы проинформируем вас в свое время… Мы должны получить ответы", - добавил он.
Трамп ранее заявил, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сказал РИА Новости, что установить первый источник происхождения коронавируса вряд ли удастся, вирусы - древнейшие биологические агенты на Земле. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявляла о необходимости глобального расследования причины начала пандемии коронавируса. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призывал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения вируса. Председатель комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон сообщал, что комитет начнет масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роли Китая и ВОЗ.
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