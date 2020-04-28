Трамп: США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус

"Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон предъявить Китаю счет за вызванные коронавирусом убытки, как это, по словам журналиста, сделал Берлин на сумму 30 миллиардов евро.