ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Палата представителей США вернется с каникул 4 мая вслед за сенатом, сообщил в заявлении офис лидера большинства в палате представителей демократа Стени Хойера.
"Господин Хойер только что объявил на сегодняшней телеконференции фракции, что палата представителей будет заседать на следующей неделе, начиная с понедельника, 4 мая", - говорится в сообщении.
Ранее демократы говорили, что палата вернется с каникул 4 мая или позже.
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл объявил в понедельник, что сенат вернется к работе в следующий понедельник, заседания будут очными. Обсуждения возможного заочного формата работы из-за коронавируса развития не получили.
Как ожидается, обе палаты конгресса начнут работу над следующим пакетом поддержки экономики, на что было выделено сначала более 2 триллионов долларов, а затем еще около 500 миллиардов. Ожидаются споры между республиканцами и демократами о приоритетах дальнейшей поддержки. Демократы предлагают выделить дополнительную помощь властям штатов и местным властям, продовольственную помощь простым американцам. Также демократы хотят выделить деньги на расширение голосования по почте, опасаясь, что коронавирус может помешать намеченным на ноябрь выборам. Для республиканцев и администрации Дональда Трампа приоритетом являются ассигнования на развитие инфраструктуры.
"Всему нашему обществу крайне необходима стабильность, ясность и определенность. Сенат уже принял в этом участие, но наша работа не закончена. Рассчитываю увидеть всех моих коллег в следующий понедельник", - сказал Макконнелл.
Ранее некоторые штаты начали снижать требования к самоизоляции населения, открывать магазины и другие заведения. Вашингтон и окрестные штаты пока что на такие меры не пошли.
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