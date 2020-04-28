Палата представителей США вернется с каникул 4 мая вслед за сенатом

"Господин Хойер только что объявил на сегодняшней телеконференции фракции, что палата представителей будет заседать на следующей неделе, начиная с понедельника, 4 мая", - говорится в сообщении.

Ранее демократы говорили, что палата вернется с каникул 4 мая или позже.

"Всему нашему обществу крайне необходима стабильность, ясность и определенность. Сенат уже принял в этом участие, но наша работа не закончена. Рассчитываю увидеть всех моих коллег в следующий понедельник", - сказал Макконнелл.