Мадуро назначил новых министра нефти и президента PDVSA

МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Президент Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил высшее руководство нефтяной отрасли с целью проведения реформ, назначив временным министром нефти руководителя министерства промышленности и производства Тарека Эль Аиссами, а временным президентом и главой совета директоров компании Petroleos de Venezuela ( PDVSA ) в ранге замминистра нефти - двоюродный брата покойного президента Уго Чавеса Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса.

"Назначаю министром нефти гражданина Тарека Эль Аиссами... в качестве временного министра, который будет осуществлять полномочия, присущие указанной должности, в соответствии с действующей правовой системой", - говорится в официальной газете правительства Венесуэлы, копия которой опубликована в Twitter министерства промышленности.

Согласно тексту указа, назначение действующего министра промышленности и производства производится с целью реструктуризации и реорганизации министерства нефти, чтобы обеспечить национальную энергетическую безопасность и защиту промышленности от внешней и внутренней агрессии, влияющей на производство и сбыт нефти.

Следующим указом, опубликованным в официальной газете, Мадуро назначил, также временно, заместителем министра нефти и руководителем национальной нефтегазовой корпорации PDVSA двоюродного брата покойного президента Уго Чавеса Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса.

На фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро 20 февраля заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в нефтяной отрасли. Комиссию по реструктуризации PDVSA возглавил тогда Тарек Эль Аиссами.

Двадцать девятого февраля, после того, как разведка страны задержала руководителей отделов снабжения и торговых операций PDVSA, стало известно о первых серьезных перестановках в руководстве компании - указом президента были назначены новые вице-президенты по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.