ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
"Все части страны либо в хорошей форме, либо же там дела идут лучше в том, что касается коронавируса", - сказал Трамп на пресс-конференции.
По его словам, количество случаев в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане снижается, в других кризисных точках — стабилизировалось.
В США подтверждено уже более 950 тысяч случаев коронавируса, умерли более 55 тысяч человек. Ранее Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
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