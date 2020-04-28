Число жертв COVID-19 в мире превысило 198 тысяч человек

Зарегистрировано 85 530 новых случаев заражения и 4982 смерти. Таким образом, по состоянию на 11:00 мск, 27 апреля, общее количество заразившихся COVID-19 на планете увеличилось до 2 878 196, летальных исходов — до 198 668.

При этом первое место по заболевшим и скончавшимся занимают Соединенные Штаты. Китай, откуда распространилась инфекция, уже объявил об окончании эпидемии. Россия обогнала КНР по числу заразившихся — 87 147. Из них 7 346 уже поправились, 794 человека умерли.