Число жертв COVID-19 в мире превысило 198 тысяч человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире за сутки возросло почти на пять тысяч и превысило 198 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Зарегистрировано 85 530 новых случаев заражения и 4982 смерти. Таким образом, по состоянию на 11:00 мск, 27 апреля, общее количество заразившихся COVID-19 на планете увеличилось до 2 878 196, летальных исходов — до 198 668.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе — 1 359 380, число смертей в регионе составляет 124 525. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Испании, Италии и Франции.
При этом первое место по заболевшим и скончавшимся занимают Соединенные Штаты. Китай, откуда распространилась инфекция, уже объявил об окончании эпидемии. Россия обогнала КНР по числу заразившихся — 87 147. Из них 7 346 уже поправились, 794 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф