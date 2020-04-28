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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T01:23
https://ria.ru/20200428/1570655153.html
Оказавшийся в реанимации врач рассказал о борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570141770_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_63aa345ac8f5cdf6b4b14a104a869d23.jpg
РИА Новости

Оказавшийся в реанимации врач рассказал о борьбе с коронавирусом

01:23 28.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРеанимобиль
Реанимобиль
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог Рубен Акопян, работающий в одной из московских больниц, в интервью телеканалу "360" рассказал о борьбе медиков с коронавирусом, из-за которого он сам оказался в реанимации.
По словам врача, он не сразу заметил, что заболел. Недомогание он связал с усталостью от 12-часовых рабочих смен с пациентами, заразившихся коронавирусом.
"Это была суббота или воскресенье, я был дома. У нас была тяжелая рабочая неделя, и я посчитал, что просто устал и чувствую себя неважно. Но когда температура поднялась до 38,5, я понял, что это уже не усталость, а заболевание", — сказал Акопян.
В минувший вторник, когда его состояние ухудшилось, его госпитализировали в больницу в Лапине. Врача перевели в стационарное отделение лишь накануне, его состояние улучшилось.
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"У меня нет высокой температуры, дыхательной недостаточности, я спокойно себя обслуживаю. Появился аппетит, есть ощущение запахов. Я значительно лучше себя чувствую по сравнению с тем, что было, когда я сюда поступал", — добавил собеседник телеканала.
Акопян подчеркнул, что состояние удалось стабилизировать всего за несколько дней только благодаря правильной терапии. До этого, отметил он, симптомы не проходили, а болезнь лишь набирала обороты, вызывая у Акопяна опасения за жизнь.
Врач также восхитился работой коллег, которые лечили его. По словам Акопяна, трудно представить то, на что медикам пришлось пойти ради спасения жизней людей.
"Мало того, что в этих костюмах тяжело дышать, передвигаться, работать — и этому нет конца. Это на самом деле война. Им очень тяжело", — заключил он.
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Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.
В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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