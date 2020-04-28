Оказавшийся в реанимации врач рассказал о борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог Рубен Акопян, работающий в одной из Анестезиолог-реаниматолог Рубен Акопян, работающий в одной из московских больниц, в интервью телеканалу " 360 " рассказал о борьбе медиков с коронавирусом, из-за которого он сам оказался в реанимации.

По словам врача, он не сразу заметил, что заболел. Недомогание он связал с усталостью от 12-часовых рабочих смен с пациентами, заразившихся коронавирусом.

"Это была суббота или воскресенье, я был дома. У нас была тяжелая рабочая неделя, и я посчитал, что просто устал и чувствую себя неважно. Но когда температура поднялась до 38,5, я понял, что это уже не усталость, а заболевание", — сказал Акопян.

В минувший вторник, когда его состояние ухудшилось, его госпитализировали в больницу в Лапине. Врача перевели в стационарное отделение лишь накануне, его состояние улучшилось.

"У меня нет высокой температуры, дыхательной недостаточности, я спокойно себя обслуживаю. Появился аппетит, есть ощущение запахов. Я значительно лучше себя чувствую по сравнению с тем, что было, когда я сюда поступал", — добавил собеседник телеканала.

Акопян подчеркнул, что состояние удалось стабилизировать всего за несколько дней только благодаря правильной терапии. До этого, отметил он, симптомы не проходили, а болезнь лишь набирала обороты, вызывая у Акопяна опасения за жизнь.

Врач также восхитился работой коллег, которые лечили его. По словам Акопяна, трудно представить то, на что медикам пришлось пойти ради спасения жизней людей.

"Мало того, что в этих костюмах тяжело дышать, передвигаться, работать — и этому нет конца. Это на самом деле война. Им очень тяжело", — заключил он.

Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.

В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.