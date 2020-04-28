Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 7 мая 2019

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из-за последствий пандемии Ярослав Кузьминов. Из-за последствий пандемии коронавируса средний класс может "скатиться в бедность". Об этом в интервью РБК заявил ректор Высшей школы экономики ( ВШЭ

По его мнению, доходы, скорее всего, будут падать у всех слоев общества, однако основной удар примет на себя именно средний класс.

"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.

Ректор ВШЭ подчеркивает, что эта тенденция касается прежде всего экономики интеллектуальных услуг и впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

Согласно базовому сценарию прогноза, разработанного ВШЭ, уровень безработицы в 2020 году составит восемь процентов. При этом наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики.

В пессимистическом варианте прогноза безработица в текущем году вырастет до 9,5 процента.