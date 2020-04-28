Счетная палата отметила негибкость существующей системы ОСАГО

Как указали в Счетной палате, на ОСАГО за счет федерального бюджета в этих компаниях было потрачено свыше миллиарда рублей. При этом коэффициент выплат для главных распорядителей бюджетных средств оказался в 4,5 раза меньше, чем в целом по договорам ОСАГО, и составил 17% от уплаченных страховых премий.