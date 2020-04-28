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2020-04-28T05:03
https://ria.ru/20200428/1570654990.html
США сожалеют о заявлении Хафтара о переходе управления Ливией к военным
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РИА Новости

США сожалеют о заявлении Хафтара о переходе управления Ливией к военным

01:04 28.04.2020 (обновлено: 05:03 28.04.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США призывают командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара присоединиться к гуманитарному перемирию в стране.
Хафтар в понедельник объявил выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС), и заявил, что управление страной переходит к армии.

"Соединенные Штаты сожалеют о предложении командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтара о том, что изменения в политической структуре Ливии могут быть навязаны односторонним заявлением. Тем не менее посольство приветствует любую возможность вовлечь командующего ЛНА Хафтара и все стороны в серьезный диалог о том, как страна может продвигаться вперед", - говорится в заявлении на странице посольства США в Ливии в Facebook.

"В связи с тем, что мирные жители продолжают страдать в священный месяц Рамадан, а пандемия COVID-19 угрожает еще большему числу жизней, мы настоятельно призываем ЛНА присоединиться к Правительству национального согласия и объявить немедленное гуманитарное прекращение боевых действий, ведущее к прочному прекращению огня, как это было сформулировано в ходе переговоров "5+5" при посредничестве миссии ООН 23 февраля в Женеве", - отмечают в дипмиссии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 12:48
Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии, заявил Лавров
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Халифа ХафтарТриполиЛивияСШАВ мире
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