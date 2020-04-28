США сожалеют о заявлении Хафтара о переходе управления Ливией к военным

"Соединенные Штаты сожалеют о предложении командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтара о том, что изменения в политической структуре Ливии могут быть навязаны односторонним заявлением. Тем не менее посольство приветствует любую возможность вовлечь командующего ЛНА Хафтара и все стороны в серьезный диалог о том, как страна может продвигаться вперед", - говорится в заявлении на странице посольства США в Ливии в Facebook.