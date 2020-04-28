Замглавы депкульта Москвы Ошарина похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Замглавы департамента культуры Москвы Замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина похоронят во вторник, 28 апреля, на Троекуровском кладбище.

Похороны пройдут в 12.00, там же - на Троекуровском кладбище - состоится гражданская панихида. В связи с действующими из-за пандемии коронавируса ограничениями на панихиде могут присутствовать только родные и близкие.

В пресс-службах Театра имени Маяковского и Et Cetera сообщили, что катафалк будет останавливаться на непродолжительное время у театров, чтобы с Ошариным могли проститься те, кто с ним работал. К Et Cetera придет его художественный руководитель Александр Калягин , чтобы попрощаться со своим другом.

Около главного входа Театра Маяковского можно будет проститься с Ошариным с 9.30 до 9.50.

Ранее дочь Ошарина Анастасия сообщила, что ее отец пропал в Крыму. Поиски чиновника в Москве и на полуострове вели полиция и добровольцы. Позже депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил агентству, что Ошарин был найден мертвым в Ялте , предположительно, он совершил самоубийство. Источник в правоохранительных органах Крыма подтвердил факт смерти Ошарина.

Леонид Ошарин родился 22 января 1973 года в Кинешме Ивановской области . В 1995-м окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем - заочную аспирантуру кафедры культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

С 2015-го возглавлял продюсерский курс школы-студии МХАТ, входил в государственные экзаменационные комиссии, выступал руководителем, рецензентом, оппонентом дипломных работ и диссертаций в ведущих театральных вузах Москвы.