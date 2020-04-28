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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-28T06:30
https://ria.ru/20200428/1570654747.html
Saxo Bank допустил риск нового падения цен на нефть до нуля
https://cdn21.img.ria.ru/images/154861/18/1548611850_198:283:1646:1097_1036x0_80_0_0_71958c4e78609525b884d9a571607f8d.jpg
РИА Новости

Saxo Bank допустил риск нового падения цен на нефть до нуля

00:38 28.04.2020 (обновлено: 06:30 28.04.2020)
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Давление на рынке нефти сохранится ближайшие четыре-шесть недель, может произойти очередное падение нефтяных котировок до нулевых отметок, прежде чем цены на нефть перейдут к росту, считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

"Все улучшится и улучшится значительно, если говорить о динамике цен. Но прежде чем мы доберемся до этого момента, мы столкнемся с беспрецедентным уровнем давления, которое будет оказано на рынок в течение следующих четырех — шести недель. И я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене ноль долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent", — сказал Хансен в ходе вебинара Saxo Bank.

"Вот как критична ситуация. И чтобы понять ее, нам всего-то нужно посмотреть на цифры", — добавил он. Хансен напомнил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует в апреле падение спроса на нефть на 29 миллионов баррелей в сутки, а в мае показатель замедлится лишь до 26 миллионов. При этом реальное сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, будет около 6 миллионов баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона. "Таким образом, на рынке будет большой разрыв", — отметил эксперт.
Такая ситуация накладывает на рынок нефти большой отпечаток, говорит Хансен. К примеру, запасы нефти в США продолжают рост, а места в крупнейшем в Соединенных Штатах нефтехранилище в Кушинге, Оклахома, по факту уже не осталось. "Потому что эти 16 миллионов баррелей, которые были доступными по итогам прошлой недели, уже зарезервированы. Это и является причиной того, почему произошел коллапс с нефтью WTI", — пояснил он.
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"Если мы не увидим значительный рост спроса в ближайшее время, потенциально в мире могут закончиться свободные хранилища нефти в ближайшие четыре – шесть недель... Что происходит, когда заканчиваются хранилища?.. Вы просто не сможете добывать нефть... Поэтому есть риск, что в ближайшие несколько недель придется сократить или вынуждено прекратить добывать около 20 миллионов баррелей в сутки. А прежде чем это произойдет, вероятно, мы увидим дальнейшее падение нефти", — сказал Хансен.
По его словам, производители нефти, нефтяные компании это понимают, а потому многие из них ускоренно пытаются сейчас сократить добычу. Однако в текущих условиях все же есть риск столкнуться с нехваткой нефти в мире в ближайшие 9-12 месяцев, когда начнет восстанавливаться спрос после пандемии коронавируса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaxo BankОПЕКМеждународное энергетическое агентствоОклахомаСШАЭкономика
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