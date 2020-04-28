Saxo Bank допустил риск нового падения цен на нефть до нуля

"Все улучшится и улучшится значительно, если говорить о динамике цен. Но прежде чем мы доберемся до этого момента, мы столкнемся с беспрецедентным уровнем давления, которое будет оказано на рынок в течение следующих четырех — шести недель. И я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене ноль долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent", — сказал Хансен в ходе вебинара Saxo Bank.