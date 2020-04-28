В Нигерии планируют поэтапное смягчение ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Нигерии с 4 мая начнут поэтапное снятие ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом для федеральной столичной территории и штатов Лагос и Огун, сообщает местное издание Vanguard со ссылкой на заявление президента страны Мохаммаду Бухари.
Запрет на передвижение в этих районах был введен с 30 марта на 14 дней. Всем жителям было предписано оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. Ограничения не касаются медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Тринадцатого апреля власти продлили запрет еще на две недели.
"Я одобрил поэтапное и постепенное ослабление ограничительных мер на федеральной столичной территории, в штатах Лагос и Огун, начиная с 9.00 (11.00 мск) субботы", - приводит издание заявление президента.
Наряду с ослаблением ограничений президент объявил о введении комендантского часа с 20.00 до 6.00 (22.00 - 8.00 мск) во всех 36 штатах, отмечает газета.
По последним данным, в Нигерии зафиксировано 1 273 случая COVID-19. От заболевания скончались 40 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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