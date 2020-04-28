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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T00:29
https://ria.ru/20200428/1570654678.html
В Нигерии планируют поэтапное смягчение ограничений из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569572485_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_043aed740d62d91b2401df7709222aeb.jpg
РИА Новости

В Нигерии планируют поэтапное смягчение ограничений из-за COVID-19

00:29 28.04.2020
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© REUTERS / Afolabi SotundeИзмерение температуры в Нигерии
Измерение температуры в Нигерии
© REUTERS / Afolabi Sotunde
Измерение температуры в Нигерии . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Нигерии с 4 мая начнут поэтапное снятие ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом для федеральной столичной территории и штатов Лагос и Огун, сообщает местное издание Vanguard со ссылкой на заявление президента страны Мохаммаду Бухари.
Запрет на передвижение в этих районах был введен с 30 марта на 14 дней. Всем жителям было предписано оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. Ограничения не касаются медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Тринадцатого апреля власти продлили запрет еще на две недели.
"Я одобрил поэтапное и постепенное ослабление ограничительных мер на федеральной столичной территории, в штатах Лагос и Огун, начиная с 9.00 (11.00 мск) субботы", - приводит издание заявление президента.
Наряду с ослаблением ограничений президент объявил о введении комендантского часа с 20.00 до 6.00 (22.00 - 8.00 мск) во всех 36 штатах, отмечает газета.
По последним данным, в Нигерии зафиксировано 1 273 случая COVID-19. От заболевания скончались 40 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мохаммаду БухариНигерияВ мире
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