В Нигерии планируют поэтапное смягчение ограничений из-за COVID-19

Запрет на передвижение в этих районах был введен с 30 марта на 14 дней. Всем жителям было предписано оставаться дома, отложить поездки, второстепенным организациям - оставаться закрытыми на этот период. Ограничения не касаются медицинских учреждений, организаций, предоставляющих продукты питания, электроэнергетических компаний, АЗС и частных охранных предприятий. Тринадцатого апреля власти продлили запрет еще на две недели.