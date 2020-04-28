Техас снимает домашний карантин с первого мая

"Исполнительный указ (о карантине) сделал свою работу — замедлил рост случаев COVID-19, и я дам ему истечь, как и было запланировано. Теперь время наметить новый курс — ответственно возобновить бизнес в Техасе. Мы откроемся с использованием стандартов безопасности", - сказал Эбботт.