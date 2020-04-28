Техас снимает домашний карантин с первого мая

"Исполнительный указ (о карантине) сделал свою работу — замедлил рост случаев COVID-19, и я дам ему истечь, как и было запланировано. Теперь время наметить новый курс — ответственно возобновить бизнес в Техасе. Мы откроемся с использованием стандартов безопасности", - сказал Эбботт.
Планируется, что в штате в пятницу 1 мая откроются магазины, торговые центры, рестораны и кинотеатры, но они смогут принимать не более 35% от обычного числа посетителей. Кроме того, откроются библиотеки и музеи.
Пока что останутся закрыты парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы, но Эбботт заявил, что постарается открыть и их "как можно скорее".
Население Техаса составляет около 29 миллионов человек. По подсчетам газеты New York Times, в штате зарегистрировано 25,3 тысячи случаев коронавируса, 679 человек умерли.
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