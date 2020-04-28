Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T00:15
https://ria.ru/20200428/1570654585.html
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом

00:15 28.04.2020
17433
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков также говорил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране.

Оценка ситуации

О том, что Путин 28 апреля озвучит "меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией" ранее сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Сотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
27 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин также ожидает, что президент во вторник на совещании с членами правительства и главами регионов может сделать заявление о необходимости продления ограничений из-за распространения нового коронавируса.
Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в РФ из-за коронавируса будут нерабочие дни.
Работа аптеки в Симферополе
27 апреля, 22:11Распространение нового коронавируса
Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте маски
Как отмечал Песков, Путин постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают: от штаба, от руководителя правительства. Ранее эксперты говорились, что ограничительные меры из-за COVID-19 целесообразно продлить в РФ до 12 мая, и выход из самоизоляции должен быть поэтапным. Объясняется это необходимостью сдержать вторую волну заболеваний коронавирусом.

Отчет регионов

Ограничительные меры, а также готовность систем здравоохранений в регионах непосредственно влияют на распространение коронавируса в России. Путин поручил губернаторам до 28 апреля завершить работу по созданию коечного фонда для лечения больных с коронавирусом.
В Москве, по данным на 25 апреля, развернуто около 16 тысяч коек для больных коронавирусом, до конца недели планируется увеличить их количество до 22 тысяч.
Власти Санкт-Петербурга пообещали к 28 апреля развернуть около 5,5 тысячи койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией средней и тяжелой степени. Всего в Северо-Западном федеральном округе на 22 апреля было развернуто 90% коечного фонда.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
Что касается Уральского федерального округа, отстает от выполнения плана по развертыванию коечного фонда только Курганская область – там развернуто 414 коек. Свердловска и Тюменская области выполни план на 100%, в регионах развернуто 2897 и 770 коек соответственно. Челябинская область перевыполнила план, развернув 2435 коек. Также больше предусмотренных по плану койко-мет развернули ХМАО (895 коек) и ЯНАО (510 коек). Всего в УрФО необходимо развернуть 7522 койки.
В инфекционных госпиталях Краснодарского края развернуто более 2,8 тысячи коек для больных коронавирусом, при необходимости власти готовы оборудовать еще 500. Однако в середине апреля сообщалось, что во всех регионах Южного федерального округа есть проблемы с поставками медоборудования для оснащения коек.
Регионы Сибирского федерального округа перевыполнили план по подготовке дополнительных коек - вместо необходимых 10,5 тысячи подготовлено 10,8. При этом не во всех регионах округа достигнуты плановые показатели по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких, а также другим специфическим реанимационным оборудованием.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
28 апреля, 00:07Распространение нового коронавируса
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Согласно данным на 24 апреля, регионы Приволжского федерального округа развернули свыше 17,2 тысячи коек для больных новой коронавирусной инфекцией, что составило 98% от запланированного объема. По данным на 24 апреля, в Дальневосточном федеральном округе количество инфекционных коек, открытых на прием больных COVID-19, составляет 3592, из них коек с аппаратами ИВЛ – 988. Приморский край справился с поставленной задачей еще 15 апреля – в регионе развернуто 100% коечного фонда.
В Чечне, по данным на 27 апреля развернуто 960 коек с 70% кислородным оснащением. В случае необходимости, будут развернуты дополнительные койко-места на базе двух больниц в Грозном.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
5201118
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр КалининДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКраснодарский крайЧелябинская областьПолитика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Лента новостейМолния