Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Песков также говорил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране.

Оценка ситуации

О том, что Путин 28 апреля озвучит "меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией" ранее сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин также ожидает, что президент во вторник на совещании с членами правительства и главами регионов может сделать заявление о необходимости продления ограничений из-за распространения нового коронавируса.

Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в РФ из-за коронавируса будут нерабочие дни.

Как отмечал Песков, Путин постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают: от штаба, от руководителя правительства. Ранее эксперты говорились, что ограничительные меры из-за COVID-19 целесообразно продлить в РФ до 12 мая, и выход из самоизоляции должен быть поэтапным. Объясняется это необходимостью сдержать вторую волну заболеваний коронавирусом.

Отчет регионов

Ограничительные меры, а также готовность систем здравоохранений в регионах непосредственно влияют на распространение коронавируса в России. Путин поручил губернаторам до 28 апреля завершить работу по созданию коечного фонда для лечения больных с коронавирусом.

Москве , по данным на 25 апреля, развернуто около 16 тысяч коек для больных коронавирусом, до конца недели планируется увеличить их количество до 22 тысяч.

Власти Санкт-Петербурга пообещали к 28 апреля развернуть около 5,5 тысячи койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией средней и тяжелой степени. Всего в Северо-Западном федеральном округе на 22 апреля было развернуто 90% коечного фонда.

Что касается Уральского федерального округа, отстает от выполнения плана по развертыванию коечного фонда только Курганская область – там развернуто 414 коек. Свердловска и Тюменская области выполни план на 100%, в регионах развернуто 2897 и 770 коек соответственно. Челябинская область перевыполнила план, развернув 2435 коек. Также больше предусмотренных по плану койко-мет развернули ХМАО (895 коек) и ЯНАО (510 коек). Всего в УрФО необходимо развернуть 7522 койки.

В инфекционных госпиталях Краснодарского края развернуто более 2,8 тысячи коек для больных коронавирусом, при необходимости власти готовы оборудовать еще 500. Однако в середине апреля сообщалось, что во всех регионах Южного федерального округа есть проблемы с поставками медоборудования для оснащения коек.

Регионы Сибирского федерального округа перевыполнили план по подготовке дополнительных коек - вместо необходимых 10,5 тысячи подготовлено 10,8. При этом не во всех регионах округа достигнуты плановые показатели по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких, а также другим специфическим реанимационным оборудованием.

Согласно данным на 24 апреля, регионы Приволжского федерального округа развернули свыше 17,2 тысячи коек для больных новой коронавирусной инфекцией, что составило 98% от запланированного объема. По данным на 24 апреля, в Дальневосточном федеральном округе количество инфекционных коек, открытых на прием больных COVID-19, составляет 3592, из них коек с аппаратами ИВЛ – 988. Приморский край справился с поставленной задачей еще 15 апреля – в регионе развернуто 100% коечного фонда.

В Чечне, по данным на 27 апреля развернуто 960 коек с 70% кислородным оснащением. В случае необходимости, будут развернуты дополнительные койко-места на базе двух больниц в Грозном