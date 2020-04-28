Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год

По мнению парламентария, такое решение невозможно, поскольку оно привело бы еще к большим проблемам, чем сама инфекция. Депутат подчеркнул, что у России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, однако эта возможность ограничена, в частности, "по основаниям нашей жизни и экономики".