Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер против распространения коронавируса на целый год.
По мнению парламентария, такое решение невозможно, поскольку оно привело бы еще к большим проблемам, чем сама инфекция. Депутат подчеркнул, что у России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, однако эта возможность ограничена, в частности, "по основаниям нашей жизни и экономики".
"У нас есть какой-то период, в течение которого мы методом карантина стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности, что требуют многие — говорят о том, что целый год мы будем жить или мы будем все лето в этой ситуации, и надо все ужесточать и ужесточать, — это совершенно невозможно, потому что в этом случае жертв от борьбы с коронавирусом будет больше, чем от самого коронавируса", — пояснил Затулин в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ослабление режима самоизоляции может произойти после 12 мая, однако сейчас это делать было бы преждевременно.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.
В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф