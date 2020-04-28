Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T00:10
https://ria.ru/20200428/1570654537.html
Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097749_0:127:2857:1734_1036x0_80_0_0_8eda98bb27347bd58918f24de4c05e7f.jpg
РИА Новости

Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год

00:10 28.04.2020
39965
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине
Объявление о карантине
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Объявление о карантине. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер против распространения коронавируса на целый год.
По мнению парламентария, такое решение невозможно, поскольку оно привело бы еще к большим проблемам, чем сама инфекция. Депутат подчеркнул, что у России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, однако эта возможность ограничена, в частности, "по основаниям нашей жизни и экономики".
"У нас есть какой-то период, в течение которого мы методом карантина стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности, что требуют многие — говорят о том, что целый год мы будем жить или мы будем все лето в этой ситуации, и надо все ужесточать и ужесточать, — это совершенно невозможно, потому что в этом случае жертв от борьбы с коронавирусом будет больше, чем от самого коронавируса", — пояснил Затулин в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ослабление режима самоизоляции может произойти после 12 мая, однако сейчас это делать было бы преждевременно.
Мужчина в подземном переходе в Симферополе
27 апреля, 16:59Распространение нового коронавируса
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом выявили практически во всех государствах мира. По последним подсчетам, количество инфицированных приближается к трем миллионам, скончавшихся — к 200 тысячам пациентов.
В России зарегистрировали порядка 87 тысяч случаев заболевания, около 800 пациентов скончались, более семи тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
761355320
Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияКонстантин ЗатулинОбщество
Популярные комментарии
Ага, мечтать не вредно, если люди досидят до середины мая-это будет чудо, все уже забили болт на ваш вирус, и это правильно.
28 апреля, 02:31
nnatalya2905
900002
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Лента новостейМолния