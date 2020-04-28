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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T00:07
https://ria.ru/20200428/1570654504.html
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
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РИА Новости

Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

00:07 28.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудит участие правящей партии в помощи гражданам и медикам в РФ в период пандемии коронавируса.
Этот вопрос партия поднимет на заседании президиума генсовета, которое состоится во вторник в режиме онлайн. Как сообщили в пресс-службе ЕР, на заседании будет принято решение о приобретении компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей, а также средств индивидуальной защиты для медиков.
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Такие меры поддержки расширят возможности акции "Помоги учиться дома", которую ЕР реализует совместно с министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив. Кроме того, это усилит работу волонтерских центров партии по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.
Участники заседания также подведут промежуточные итоги контроля исполнения поручений президента РФ Владимира Путина в регионах страны.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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28 апреля, 01:05
Ян Федоранич
1400001
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