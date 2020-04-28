Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудит участие правящей партии в помощи гражданам и медикам в РФ в период пандемии коронавируса.
Этот вопрос партия поднимет на заседании президиума генсовета, которое состоится во вторник в режиме онлайн. Как сообщили в пресс-службе ЕР, на заседании будет принято решение о приобретении компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей, а также средств индивидуальной защиты для медиков.
Такие меры поддержки расширят возможности акции "Помоги учиться дома", которую ЕР реализует совместно с министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив. Кроме того, это усилит работу волонтерских центров партии по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.
Участники заседания также подведут промежуточные итоги контроля исполнения поручений президента РФ Владимира Путина в регионах страны.
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