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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T11:54
https://ria.ru/20200428/1570652788.html
Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570652693_0:0:3236:1821_1036x0_80_0_0_8cdc0f8c71a7f5b7b548adedfcd8ac71.jpg
РИА Новости

Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party

10:07 28.04.2020 (обновлено: 11:54 30.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Мариам Мерабова выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта "Голос" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певица Мариам Мерабова выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта Голос в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Одна из главных участниц онлайн-марафона Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников певица Мариам Мерабова заявила РИА Новости, что в сложившейся ситуации очень важна благотворительность.

"Все, что касается благотворительности, отзывается в моем сердце, и должно отзываться у каждого, особенно в такое действительно серьезное для всего мира время, — считает Мариам Мерабова.

Также она добавила, что испытывает "трепет по отношению к служению и жертве, которую приносят волонтеры, медики и весь медперсонал — те, кто сейчас находятся на передовой".
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" ria.ru, а также фестиваля Koktebel Jazz Party и на сайте стопкоронавирус.рф.
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27 апреля, 10:28Doctor Jazz Party
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Организаторами благотворительного онлайн-марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Doctor Jazz Party – в поддержку врачей
27 апреля, 15:53Doctor Jazz Party
Дмитрий Киселев рассказал о джазовом марафоне в поддержку врачей
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.
Информационные партнеры Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия — Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
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