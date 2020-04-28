Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Одна из главных участниц онлайн-марафона Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников певица Мариам Мерабова заявила РИА Новости, что в сложившейся ситуации очень важна благотворительность.
"Все, что касается благотворительности, отзывается в моем сердце, и должно отзываться у каждого, особенно в такое действительно серьезное для всего мира время, — считает Мариам Мерабова.
Также она добавила, что испытывает "трепет по отношению к служению и жертве, которую приносят волонтеры, медики и весь медперсонал — те, кто сейчас находятся на передовой".
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" ria.ru, а также фестиваля Koktebel Jazz Party и на сайте стопкоронавирус.рф.
Организаторами благотворительного онлайн-марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.
Информационные партнеры Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия — Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.