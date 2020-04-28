Атака на вирус. Может ли вакцина остановить эпидемию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Когда началсь эпидемия, ученые считали, что один инфицированный заражает до четырех человек. Теперь уже говорят о шести. А значит, полностью остановить эпидемию без вакцины будет очень сложно. По крайней мере, такой точки зрения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения.

Несколько миллионов жизней

оценивали эффективность его передачи (R0) — то есть сколько человек могут заразиться после контакта с инфицированным — от 1,4 до четырех. Сейчас есть данные , что этот показатель выше — порядка 5,7. То есть справиться сэпидемией без вакцины будет очень сложно. Первые случаи заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в декабре 2019 года. Уже через месяц ученыеэффективность его передачи (R0) — то есть сколько человек могут заразиться после контакта с инфицированным — от 1,4 до четырех. Сейчас есть, что этот показатель выше — порядка 5,7. То есть справиться сэпидемией без вакцины будет очень сложно.

Одной из самых легкораспространимых инфекций в мире считается корь. Эффективность ее возбудителя, который, как и SARS-CoV-2, относится к РНК-вирусам, оценивается в 12-18, а иногда и выше. Вирус кори передается воздушно-капельным путем, и восприимчивость к нему практически абсолютная. Чтобы заразиться, даже не обязательно контактировать с больным, достаточно просто побывать в помещении, где он незадолго до этого находился. Причем подхватить корь можно и в конце инкубационного периода, когда никаких симптомов у заболевшего еще нет.

Именно поэтому в допрививочную эпоху практически все люди в той или иной форме переболели корью, десять процентов из них погибали. В абсолютных цифрах это примерно 2,6 миллиона жизней ежегодно. Треть инфицированных получали тяжелые осложнения — слепоту, энцефалит, диарею, пневмонию. Крупные эпидемии случались каждые два-три года.

Все изменилось в начале 1960-х годов, когда американский микробиолог Моррис Хиллеман разработал комбинированную вакцину MMR сразу против трех опасных инфекций: кори, эпидемического паротита и краснухи. Препарат состоял из ослабленных вирусов этих заболеваний.

Детей в США начали прививать в 1963 году. Уже через четыре года количество заразившихся корью в стране снизилось до нескольких тысяч, хотя ранее этот показатель доходил до 700-800 тысяч ежегодно. По оценкам американских исследователей, в первые 20 лет вакцинирования против кори в Штатах удалось избежать около 52 миллионов случаев болезни.

© Эпидемиология и Вакцинопрофилактика, 2(81)/2015 Динамика заболеваемости корью в России в период специфической профилактики (1967 — 2002 гг.) © Эпидемиология и Вакцинопрофилактика, 2(81)/2015 Динамика заболеваемости корью в России в период специфической профилактики (1967 — 2002 гг.)

СССР массово прививать от кори начали в 1967 году. До этого к десятилетнему возрасту ею успевали переболеть девять детей из десяти. Благодаря вакцинации заболеваемость снизилась в десятки раз, а смертность — в 140 раз.

В России и сейчас доля привитого населения остается стабильно высокой — более 97 процентов россиян охвачено прививками, включенными в национальный календарь. Именно поэтому у нас не случилось эпидемии кори, которой в прошлом году произошла на соседней Украине.

Кашель, который убивает

Не менее заразна, чем корь, другая детская инфекция — коклюш, вызываемая бактерией Bordetella pertussis. Она тоже передается воздушно-капельным путем. При этом один инфицированный способен заразить до 17 человек, а заболеть могут даже младенцы, так как врожденного иммунитета к этой болезни нет. Коклюш знаменит тяжелым кашлем, который иногда не проходит месяцами, и серьезными осложнениями — пневмониями и энцефалитом.

До изобретения вакцины и массовой иммунизации, которая началась в 1950-1960 годы, заболеваемость коклюшем уступала первое место лишь кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80 процентов населения заражались Bordetella pertussis, у половины из них болезнь протекала в тяжелой форме. От одного до четырех процентов заразившихся умирали, в основном дети в возрасте до пяти лет. Эпидемии коклюша случались раз в три-четыре года.

Первые опыты вакцинации довольно быстро снизили не только количество новых заражений, но и уменьшили тяжесть протекания болезни. Так, в СССР, где прививать от коклюша стали с 1959 года, уже к 1960-му число новых случаев инфекции уменьшилось почти вдвое — с 428 до 223 на сто тысяч населения. К 1970 году в стране зафиксировали только 17 случаев заражения на сто тысяч населения. При этом было очевидно значительное снижение уровня смертности — с 2,6 случая в 1959-м до 0,03 в 1969 году.

Сегодня от коклюша в России привиты свыше 95 процентов детей раннего возраста, и заболеваемость, по данным Роспотребнадзора, — всего 7,1 случая на сто тысяч населения.

В других странах ситуация похожая. Так, в США в допрививочную эпоху каждый год заболевали коклюшем 150–300 тысяч человек. Семь тысяч из них умирали. Сегодня подобный диагноз в Штатах ставят лишь тринадцати с половиной тысячам пациентов в год, а умирает не более десяти человек.

© Эпидемиология и Вакцинопрофилактика, 4(65)/2012 Заболеваемость коклюшем в России в 1913 — 2010 годах © Эпидемиология и Вакцинопрофилактика, 4(65)/2012 Заболеваемость коклюшем в России в 1913 — 2010 годах

Побежденная болезнь

В первой половине прошлого века полиомиелит, поражающий ежегодно тысячи детей, стал национальным бедствием для многих стран. Его возбудитель — полиовирус — очень устойчив во внешней среде. Он сохраняется в воде до ста дней, в фекалиях до полугода и нечувствителен к моющим средствам и антибиотикам.

В США в начале 1950-х годов ежегодно им инфицировалось около 58 тысяч человек. От десяти до 30 процентов из них умирали. Сорок процентов заболевших навсегда оставались инвалидами. Однако уже в 1962 году число случаев заражения резко снизилось — до 910, а в 1972-м и вовсе до 31 случая. Все дело в массовой вакцинации, которую в Соединенных Штатах стали проводить с 1955 года.

В СССР складывалась похожая ситуация. Если в 1950-е годы полиомиелитом ежегодно заболевали десять-тринадцать тысяч советских детей, то уже к 1963 году их было всего 560. А в 1967-м в стране зарегистрировали лишь 67 инфицированных. Массовая иммунизация населения от полиомиелита началась в 1960 году. Иными словами, для почти полного избавления от болезни понадобилось всего три года.