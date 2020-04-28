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2020-04-28T12:34
https://ria.ru/20200428/1570648284.html
"Хвост отвалится": пилотам новейших F-35 запретили выходить на сверхзвук
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РИА Новости

"Хвост отвалится": пилотам новейших F-35 запретили выходить на сверхзвук

08:00 28.04.2020 (обновлено: 12:34 28.04.2020)
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© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Разрушение фюзеляжа в воздухе, повышенная уязвимость перед авиацией противника и низкая боевая эффективность — в США признали очередную недоработку в истребителях пятого поколения F-35 Lightning II. Выяснилось, что самые продвинутые американские самолеты не могут летать со сверхзвуковой скоростью. Кардинальных мер Пентагон пока не принял, ограничившись запретом слишком разгонять F-35. Как все это отразится на боеспособности ВВС США, насчитывающих порядка пятисот таких машин, — в материале РИА Новости.

"Серьезное преимущество"

Хотя официально проблему признали только сейчас, о ней стало известно еще в 2019-м: самолеты F-35B с вертикальным взлетом и посадкой и их палубные версии F-35C не поддерживали устойчивый полет в сверхзвуковом режиме. Специалисты спрогнозировали, что возникающая нагрузка не только разрушит обшивку и другие части корпуса, но и выведет из строя антенны, размещенные в задней части истребителя.
Пентагон закрыл этот больной вопрос пометкой "нет планов по исправлению". Неудивительно: в условиях серийного производства устранение такого критического недостатка потребует огромных финансовых вложений — в частности, в разработку и летные испытания новых материалов обшивки планера.
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Американские генералы подсчитали издержки, поразмыслили и просто изменили тактику применения новых машин, ограничив время высокоскоростного полета до минимума. По сути, это означает только одно: самый современный истребитель, которым гордятся ВВС США, лишился одного из главных преимуществ — возможности сверхзвукового перехвата воздушных целей.
Тем не менее в Пентагоне не унывают и уверяют, что сверхзвук для F-35 не так уж и важен. К примеру, отставной летчик и аналитик Гудзонского института стратегических исследований Брайан Кларк считает: ограничение времени полета на высоких скоростях, наоборот, станет для "тридцать пятых" серьезным тактическим преимуществом.
По его словам, слишком быстрый полет делает самолет заметным на радарах противника. Кроме того, теперь не потребуется сжигать тонны керосина на форсаже, дальность полета значительно увеличится. А нехватка скорости компенсируется тем, что истребитель уничтожит противника до того, как будет обнаружен.
© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
© Flickr / Lockheed Martin
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
Впрочем, есть и другое мнение. Эксперты Defense News уверены: ограничение сверхзвука грозит смертельной опасностью пилотам F-35 в потенциальном ближнем бою. Вспоминают войну во Вьетнаме: тогда американцы сделали ставку на ракеты "воздух-воздух", отодвинув на второй план авиационные пушки. И боевые потери резко увеличились.
Для палубной авиации проблема усугубляется тем, что в длительном походе устранить серьезные повреждения самолетов невозможно. Если, допустим, несколько F-35 лишатся элементов обшивки после полетов на сверхзвуке, они так и останутся в ангарах до завершения плавания. Что, в свою очередь, резко снизит боевую эффективность всей авианосной ударной группы.
© REUTERS / Mike BlakeАмериканский истребитель F-35C сел на палубу авианосца Nimitz
Американский истребитель F-35C сел на палубу авианосца Nimitz
© REUTERS / Mike Blake
Американский истребитель F-35C сел на палубу авианосца Nimitz

Тактический козырь

Как объяснил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов, способность поддерживать устойчивый полет на сверхзвуке — одна из важнейших характеристик современного истребителя. Без этого эффективный перехват воздушных целей просто невозможен.
"Если же в атаках израсходован весь боекомплект, значение самолета как боевой единицы стремится к нулю, — добавил эксперт. — В этом случае главная задача летчика — оторваться от преследования и совершить безопасную посадку на своем аэродроме. Если есть сверхзвуковой режим, сделать это гораздо проще".
Кроме того, сверхзвук позволяет быстро преодолевать сектор действия вражеской ПВО и на короткое время входить в зону ответственности противника для разведки.
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"Американцы изготовили довольно много "тридцать пятых", но до ума самолет не довели, — отметил Попов. — Существует понятие "ресурсные испытания", когда недостатки выявляют постепенно. Время показало, что в угоду малой заметности и небольшого веса конструкторы пожертвовали прочностью".
Попов напомнил, что ранее главным ударным самолетом ВВС США был F-22 Raptor. "Но он получился дорогим, крупным, сложным в обслуживании, — добавил специалист. — Захотели сделать более эффективную машину. Но вышло то, что вышло: F-35 оказался не всережимным".
По словам эксперта, американские идеологи аппаратов пятого поколения во главу угла ставят "невидимость" на радарах. Другое важнейшее условие — широкий диапазон от предельно малых высот и скоростей до максимальных. При этом на сверхзвуке от двигателей требуется экономичная работа в бесфорсажном режиме.
И только потом в списке — боевое применение средств поражения и маневренность. В России, напротив, эти характеристики выходят на первый план, а уже следом идут невидимость и малозаметность.
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
Истребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва

Сырой товар

Впрочем, несмотря на множество недостатков F-35, американцы активно продают его своим союзникам. По словам профессора Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, 2019-й стал годом особенно массированной и агрессивной рекламы этого истребителя с колоссальным бюджетом.
"В США заверяют, что F-35 — самый современный летательный аппарат, — рассказывает РИА Новости Судаков. — Его позиционируют как полноценное пятое поколение. На самом деле это крайне сырая, недоработанная машина, и нет оснований говорить о каком-то прорыве в военной авиации. Тем не менее путем шантажа и запугивания США заставляли партнеров покупать "тридцать пятые". Например, несколько десятков истребителей навязали Польше, которая совсем не горела желанием их приобрести".
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По словам Судакова, развеян еще один миф Пентагона — о том, что этот истребитель станет "убийцей" российского ЗРК С-400 "Триумф". Ведь чтобы уйти от ракеты трехсотого или четырехсотого комплекса, самолету обязательно нужен сверхзвук.
По мнению эксперта, американцам давно пора отозвать с рынка все машины. "Иначе получается подлог, так как заявленные характеристики не отвечают реальным, — отмечает Судаков. — Но, полагаю, США на это не пойдут. Максимум, чего можно ждать, — ограниченного признания конструктивных недоработок. В Вашингтоне понимают, что отзыв повлечет цепную реакцию по другим типам проданных вооружений. Уверен, что в ближайшее время Соединенные Штаты усилят шантаж и давление на союзников и заставят сохранить действующие контракты".
Напомним, F-35 Lightning II эксплуатируется в США с 2015-го. Существуют три модификации истребителя: обычный, с укороченным взлетом и посадкой, а также палубный. Стоимость программы F-35 признана одной из самых дорогих в истории авиастроения — на нее уже потратили около 1,3 триллиона долларов.
© AP Photo / LM OtteroИстребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
© AP Photo / LM Ottero
Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
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РоссияВВС СШАF-22F-35СШАПентагонБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если своего даже близко похожего нет, только и остаётся чужое обхаивать. 😁
28 апреля, 10:24
ГЛГенрих Лазарович
1359110213
Вообще-то, упомянутые в публикации проблемы не относятся к F-35A. А их производят в разы больше, чем других вариантов этой машины.
28 апреля, 09:28
АРАлекс Разработчик
179811061
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