Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Слухи о том, что глава КНДР впал в кому или даже скончался, появились в субботу. Но "умирает" северокорейский лидер не в первый раз. И главная интрига не в достоверности этих сведений. Сложно предсказать, что произойдет в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, кто станет его преемником и как поведут себя военные.

Куда пропал Ким

Скончался в результате неудачной операции на сердце. Нет, он жив, но находится в коме — об этом твердят уже несколько дней.

Все началось 11 апреля сообщениями о "пропаже" Ким Чен Ына. На следующий день южнокорейское издание Daily NK, в котором работают многие перебежчики с севера, рассказало об операции на сердце. Хирургическое вмешательство якобы потребовалось из-за чрезмерного курения, ожирения и перегрузок. Все прошло успешно, и команда медиков почти в полном составе вернулась в Пхеньян 19 апреля, писали в газете.

Чуть позже в японском еженедельнике "Сюкан Гэндай" появились подробности. "Председатель КНДР в ходе осмотра региона внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая его группа врачей в спешке провела массаж сердца и доставила в ближайшую неотложку", — проинформировал анонимный источник издания.

© REUTERS / Heo Ran/File Photo Жители Южной Кореи смотрят репортаж о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне в Сеуле. 21 апреля 2020 © REUTERS / Heo Ran/File Photo Жители Южной Кореи смотрят репортаж о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне в Сеуле. 21 апреля 2020

Согласно этой версии, о помощи попросили Китай, оттуда спецбортом в Пхеньян направили 50 человек с оборудованием. Тем временем северокорейские врачи начали оперировать сами. Но хирург нервничал, у него тряслись руки, поэтому стент в сердце ставили вместо одной минуты восемь.

Прибывшие на место врачи из КНР так и не смогли помочь "погрузившемуся в вегетативное состояние" Ким Чен Ыну. Далее версии расходятся. Лидер либо все еще в коме, либо умер. Или просто жив и здоров.

Ясно одно: 15 апреля Ким Чен Ын не присутствовал на праздновании Дня Солнца — это еще и день рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Где правда

В китайском МИД не подтвердили отправку медиков для помощи Ким Чен Ыну.

Государственное радио КНДР сообщило, что глава государства поблагодарил рабочих, создававших "город-соцутопию" Самджиён. Правда, как именно он это сделал, не уточнили. На сайте ЦТАК (госинформагентство Северной Кореи) также есть новость о том, что 26 апреля Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

В правительстве Южной Кореи, по словам представителя Министерства по делам национального объединения Чо Хе Силя, "ничего необычного не заметили".

© AFP 2020 / Kim Won Jin Празднование дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне © AFP 2020 / Kim Won Jin Празднование дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне

В разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов обратил внимание на то, что никто из представителей официальных структур даже анонимно не высказался о смерти или тяжелой болезни Ким Чен Ына.

"Его какое-то время нет на публике, не видно новых фото. Вероятно, он мог приболеть, но это не означает смерть или кому", — полагает Асмолов. Эксперт отмечает, что в случае реального ЧП на улицах Пхеньяна, скорее всего, появилась бы техника, а по городу поползли бы слухи, причем и в дипломатической среде.

Асмолов также указывает, что цитируемые издания — не информационные агентства. Он не видит причин верить анонимным источникам. Если бы что-то серьезное действительно произошло, это бы узнали зарубежные корреспонденты, работающие в Пхеньяне.

"Есть еще один нюанс: откуда некий источник мог быть осведомлен о душераздирающих подробностях состояния Кима, — удивляется Асмолов. — Возникает ряд вопросов. Например, каким образом некий китайский врач узнал, как Ким Чен Ын хватался за сердце, как его несли в больницу, если он прибыл уже после? Еще более странно, почему он сообщил об этом японской бульварной газете, а не китайским СМИ, учитывая не самые благожелательные отношения между японцами и китайцами".

Кто следующий

Как бы то ни было, стоит отметить, что официально утвержденной процедуры передачи власти в Северной Корее нет.

Ким Чен Ына готовили в преемники с момента вступления в должность в 1994-м Ким Чен Ира. Но кто его сменщик, непонятно. Одни указывают на сестру главы государства Ким Ё Чжон. В апреле ее выдвинули в Политбюро. Другие считают, что ситуация непредсказуема.

"В самых критических условиях работает принцип "к черту правила, у кого пистолет, тот и прав", — говорит Асмолов. — Мы плохо представляем себе влияние разных "башен" в Пхеньяне, если они вообще есть. И пока неясно, насколько тот или иной новый вождь означает изменение политического курса".

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, полагает, что дестабилизация КНДР при любом раскладе не грозит. "В случае чего соберется Политбюро, примут решения и поручения. Не нужно думать, что они потеряют управление страной, — отметил он. — Система в КНДР выстроена так, что временное отсутствие лидера не влияет на стабильность. Когда в 2008 году Ким Чен Ир пропал почти на четыре месяца, с управляемостью все было нормально, шла работа по созданию ядерного оружия".

© REUTERS / Jorge Silva/Pool Ким Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына © REUTERS / Jorge Silva/Pool Ким Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Евгений Ким подчеркивает, что с руководящими кадрами в КНДР проблем нет: "Постепенно способные люди выдвигаются, в Политбюро появляются новые лица, причем моложе 60 лет, профессионалы в определенных областях".

Собеседник отмечает, что в Пхеньяне прекрасно помнят об оперативном плане Республики Корея и США, предусматривающем ввод совместных войск в случае чрезвычайной ситуации в КНДР. "Китай, для которого КНДР — это буферная зона, защищающая от американцев, не допустит развала. То же самое касается России, мы ведь граничим с Северной Кореей", — напоминает Евгений Ким.

"Все там будет нормально, ничего не рухнет", — заключает он.

И раньше умирали

Уверенности в том, что "ничего не развалится", добавляет богатая предыстория ложных смертей северокорейских лидеров. Ким Чен Ын исчезает не впервые. В 2014 году лидер КНДР пропал на 40 дней. Тогда, по слухам, он пережил операцию на ноге — то ли из-за избыточного веса, то ли из-за травмы. На публике вскоре появился с тростью.

В 2012-м в соцсетях писали, что 11 февраля на него напали в посольстве КНДР в Пекине. Крупные СМИ тему поддержали, хоть и с оговорками.

Спекуляции о состоянии здоровья преследовали и Ким Чен Ира. В 2008-м СМИ тоже потеряли его из виду. Активно обсуждали его болезнь и даже смерть. В августе он перенес инсульт, был частично парализован. Этим объясняли его отсутствие на параде в честь 60-летия КНДР, а также на похоронах высокопоставленного политического деятеля страны. Спустя год сообщили, что у него рак поджелудочной железы. Информацию официально не подтвердили.

Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа.