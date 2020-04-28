Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-28T10:49
https://ria.ru/20200428/1570647246.html
Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:48:3072:1776_1036x0_80_0_0_38e9e5be4e7037e342c88cdf9671b751.jpg
РИА Новости

Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну

08:00 28.04.2020 (обновлено: 10:49 28.04.2020)
557726
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Слухи о том, что глава КНДР впал в кому или даже скончался, появились в субботу. Но "умирает" северокорейский лидер не в первый раз. И главная интрига не в достоверности этих сведений. Сложно предсказать, что произойдет в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, кто станет его преемником и как поведут себя военные.

Куда пропал Ким

Скончался в результате неудачной операции на сердце. Нет, он жив, но находится в коме — об этом твердят уже несколько дней.
Все началось 11 апреля сообщениями о "пропаже" Ким Чен Ына. На следующий день южнокорейское издание Daily NK, в котором работают многие перебежчики с севера, рассказало об операции на сердце. Хирургическое вмешательство якобы потребовалось из-за чрезмерного курения, ожирения и перегрузок. Все прошло успешно, и команда медиков почти в полном составе вернулась в Пхеньян 19 апреля, писали в газете.
Чуть позже в японском еженедельнике "Сюкан Гэндай" появились подробности. "Председатель КНДР в ходе осмотра региона внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая его группа врачей в спешке провела массаж сердца и доставила в ближайшую неотложку", — проинформировал анонимный источник издания.
© REUTERS / Heo Ran/File PhotoЖители Южной Кореи смотрят репортаж о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне в Сеуле. 21 апреля 2020
Жители Южной Кореи смотрят репортаж о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне в Сеуле. 21 апреля 2020
© REUTERS / Heo Ran/File Photo
Жители Южной Кореи смотрят репортаж о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне в Сеуле. 21 апреля 2020
Согласно этой версии, о помощи попросили Китай, оттуда спецбортом в Пхеньян направили 50 человек с оборудованием. Тем временем северокорейские врачи начали оперировать сами. Но хирург нервничал, у него тряслись руки, поэтому стент в сердце ставили вместо одной минуты восемь.
Прибывшие на место врачи из КНР так и не смогли помочь "погрузившемуся в вегетативное состояние" Ким Чен Ыну. Далее версии расходятся. Лидер либо все еще в коме, либо умер. Или просто жив и здоров.
Ясно одно: 15 апреля Ким Чен Ын не присутствовал на праздновании Дня Солнца — это еще и день рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Где правда

В китайском МИД не подтвердили отправку медиков для помощи Ким Чен Ыну.
Государственное радио КНДР сообщило, что глава государства поблагодарил рабочих, создававших "город-соцутопию" Самджиён. Правда, как именно он это сделал, не уточнили. На сайте ЦТАК (госинформагентство Северной Кореи) также есть новость о том, что 26 апреля Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
В правительстве Южной Кореи, по словам представителя Министерства по делам национального объединения Чо Хе Силя, "ничего необычного не заметили".
© AFP 2020 / Kim Won Jin Празднование дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Празднование дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
© AFP 2020 / Kim Won Jin
Празднование дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
В разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов обратил внимание на то, что никто из представителей официальных структур даже анонимно не высказался о смерти или тяжелой болезни Ким Чен Ына.
"Его какое-то время нет на публике, не видно новых фото. Вероятно, он мог приболеть, но это не означает смерть или кому", — полагает Асмолов. Эксперт отмечает, что в случае реального ЧП на улицах Пхеньяна, скорее всего, появилась бы техника, а по городу поползли бы слухи, причем и в дипломатической среде.
Асмолов также указывает, что цитируемые издания — не информационные агентства. Он не видит причин верить анонимным источникам. Если бы что-то серьезное действительно произошло, это бы узнали зарубежные корреспонденты, работающие в Пхеньяне.
"Есть еще один нюанс: откуда некий источник мог быть осведомлен о душераздирающих подробностях состояния Кима, — удивляется Асмолов. — Возникает ряд вопросов. Например, каким образом некий китайский врач узнал, как Ким Чен Ын хватался за сердце, как его несли в больницу, если он прибыл уже после? Еще более странно, почему он сообщил об этом японской бульварной газете, а не китайским СМИ, учитывая не самые благожелательные отношения между японцами и китайцами".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии нового города Самчжиён в Северной Корее
8 декабря 2019, 08:00
"Ели ледяной рис". Как в КНДР строили идеальный город

Кто следующий

Как бы то ни было, стоит отметить, что официально утвержденной процедуры передачи власти в Северной Корее нет.
Ким Чен Ына готовили в преемники с момента вступления в должность в 1994-м Ким Чен Ира. Но кто его сменщик, непонятно. Одни указывают на сестру главы государства Ким Ё Чжон. В апреле ее выдвинули в Политбюро. Другие считают, что ситуация непредсказуема.
"В самых критических условиях работает принцип "к черту правила, у кого пистолет, тот и прав", — говорит Асмолов. — Мы плохо представляем себе влияние разных "башен" в Пхеньяне, если они вообще есть. И пока неясно, насколько тот или иной новый вождь означает изменение политического курса".
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, полагает, что дестабилизация КНДР при любом раскладе не грозит. "В случае чего соберется Политбюро, примут решения и поручения. Не нужно думать, что они потеряют управление страной, — отметил он. — Система в КНДР выстроена так, что временное отсутствие лидера не влияет на стабильность. Когда в 2008 году Ким Чен Ир пропал почти на четыре месяца, с управляемостью все было нормально, шла работа по созданию ядерного оружия".
© REUTERS / Jorge Silva/PoolКим Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Ким Е Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
© REUTERS / Jorge Silva/Pool
Ким Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Евгений Ким подчеркивает, что с руководящими кадрами в КНДР проблем нет: "Постепенно способные люди выдвигаются, в Политбюро появляются новые лица, причем моложе 60 лет, профессионалы в определенных областях".
Собеседник отмечает, что в Пхеньяне прекрасно помнят об оперативном плане Республики Корея и США, предусматривающем ввод совместных войск в случае чрезвычайной ситуации в КНДР. "Китай, для которого КНДР — это буферная зона, защищающая от американцев, не допустит развала. То же самое касается России, мы ведь граничим с Северной Кореей", — напоминает Евгений Ким.
"Все там будет нормально, ничего не рухнет", — заключает он.

И раньше умирали

Уверенности в том, что "ничего не развалится", добавляет богатая предыстория ложных смертей северокорейских лидеров. Ким Чен Ын исчезает не впервые. В 2014 году лидер КНДР пропал на 40 дней. Тогда, по слухам, он пережил операцию на ноге — то ли из-за избыточного веса, то ли из-за травмы. На публике вскоре появился с тростью.
В 2012-м в соцсетях писали, что 11 февраля на него напали в посольстве КНДР в Пекине. Крупные СМИ тему поддержали, хоть и с оговорками.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Приморского края / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на железнодорожном вокзале Владивостока
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на железнодорожном вокзале Владивосток
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Приморского края
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на железнодорожном вокзале Владивостока
Спекуляции о состоянии здоровья преследовали и Ким Чен Ира. В 2008-м СМИ тоже потеряли его из виду. Активно обсуждали его болезнь и даже смерть. В августе он перенес инсульт, был частично парализован. Этим объясняли его отсутствие на параде в честь 60-летия КНДР, а также на похоронах высокопоставленного политического деятеля страны. Спустя год сообщили, что у него рак поджелудочной железы. Информацию официально не подтвердили.
Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа.
В ноябре 1986 года о смерти Ким Ир Сена написала южнокорейская газета "Чосон ильбо". На границе двух Корей даже приспустили национальный флаг КНДР в знак траура. Но спустя несколько дней тот как ни в чем не бывало встречал монгольского президента в аэропорту Пхеньяна.
3049767472786
Северная КореяКонстантин АсмоловКим Ир СенКим Чен ЫнПхеньянКНДРСШАВ мире
Популярные комментарии
Ничего страшного, одной диктатурой станет меньше.
28 апреля, 09:24
00 00
472315164
Если Ким действительно скончался,то скорее всего его сестра попытается открыть страну миру и её свергнут военные,после полугода неразберихи туда рванут США...
28 апреля, 09:01
дмитрий прерис
376691101
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
Лента новостейМолния