Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская певица Кэти Перри опубликовала в инстаграме видео, на котором позирует в костюме в виде бутылки санитайзера и приглашает всех желающих посмотреть спецвыпуск музыкального телешоу American Idol.
"Для нас на шоу безопасность превыше всего", — говорит исполнительница, занимаясь повседневными делами на кухне.
Несмотря на то, что в таких смелых образах певица уже появлялась на публике (в 2019 году она посетила бал Met Gala в костюме люстры и гамбургера), сейчас Перри всех удивила не меньше и заодно подняла настроение.
© AP Photo / Charles SykesПевица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке
© AP Photo / Charles Sykes
Певица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке
"Боже мой! Вот это да!", "Вау!", "Ты такая смешная", "Сколько же тебе понадобилось времени, чтобы надеть это", "Все-таки ты — невероятный человек", "Здорово", — прокомментировали пользователи.
Из-за всеобщей самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса, многие телеканалы перешли на удаленный режим работы. Поэтому теперь некоторые телеведущие, как Кэти Перри (она входит в состав жюри), выполняют часть работы дома, устраивая в гостиной или других помещениях импровизированные студии.