Кэти Перри удивила зрителей, выступив в костюме бутылки санитайзера

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская певица Кэти Перри опубликовала в инстаграме видео, на котором позирует в костюме в виде бутылки санитайзера и приглашает всех желающих посмотреть спецвыпуск музыкального телешоу American Idol.

"Для нас на шоу безопасность превыше всего", — говорит исполнительница, занимаясь повседневными делами на кухне.

Несмотря на то, что в таких смелых образах певица уже появлялась на публике (в 2019 году она посетила бал Met Gala в костюме люстры и гамбургера), сейчас Перри всех удивила не меньше и заодно подняла настроение.

© AP Photo / Charles Sykes Певица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке © AP Photo / Charles Sykes Певица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке

"Боже мой! Вот это да!", "Вау!", "Ты такая смешная", "Сколько же тебе понадобилось времени, чтобы надеть это", "Все-таки ты — невероятный человек", "Здорово", — прокомментировали пользователи.