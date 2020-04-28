МИА "Россия сегодня" запустило акцию "Георгиевская ленточка онлайн"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Старт юбилейной ежегодной акции "Георгиевская ленточка" дала во вторник видеоконференция, организованная Международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня". В связи с распространением коронавируса и отменой массовых мероприятий на сей раз ее формат будет видоизменен, тем не менее оранжево-черная лента вновь станет символом Дня Победы.
В 2020 году акции "Георгиевская ленточка" исполняется 15 лет. Эта ставшая народной традиция зародилась именно на Зубовском бульваре, 4 в марте 2005-го, поэтому место проведения видеоконференции было выбрано неслучайно. В ней приняли участие заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.
"Георгиевская ленточка" — это акция, которая должна объединять. Сегодня выполнить эту задачу особенно трудно. Мы остаемся дома, мы знаем: это важно, но это и тяжело. Мы не можем прикрепить ленточку к одежде и выйти, увидеть лица и улыбки тех, кто так же, как и мы, хранит память. Но традиция остается, — отметила Наталья Лосева. — Мы ищем новые пути, новые форматы, и сегодня россияне получат "Георгиевскую ленточку", несмотря ни на что. Пусть не так очевидно, не так наглядно, но она продолжает связывать нас в единое целое так же, как и всегда".
В этом году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн- и офлайн-формате силами участников всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации "Роспатриотцентра" и информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Ожидается, что она охватит все регионы России. "Россия сегодня", в частности, передает уже готовый 50-тысячный тираж георгиевских ленточек московским волонтерам для вручения пожилым и маломобильным жителям столицы, которые по горячей линии обращаются за помощью с покупкой лекарств и продовольственных продуктов в рамках акции "МыВместе".
Вместе с ленточками пожилые москвичи получат комплекты CD-дисков с аудиозаписями песен военных лет и повестей Валентина Катаева и Юрия Бондарева "Сын полка" и "Батальоны просят огня", созданные специально к 75-летию Победы. Кроме того, в регионах ленты будут раздавать в разрешенных для посещения во время самоизоляции продуктовых магазинах, аптеках и на автозаправках, на продолжающих работать крупных предприятиях, в государственных учреждениях.
"Юбилейная акция будет не менее масштабной, чем в прошлые годы, и традиционно пройдет при помощи волонтеров, — подчеркнул Андрей Платонов. — В общей сложности мы планируем раздать порядка 15 миллионов георгиевских ленточек. Каждый желающий сможет отдать дань уважения ветеранам и почтить память павших. При этом будут соблюдены все необходимые требования безопасности. И в условиях самоизоляции "Георгиевская ленточка" сохранит свое значение важного символа Великой Победы. Мы как федеральное агентство традиционно поддерживаем эту добрую и важную инициативу".
"Очень символично, что юбилей акции "Георгиевская ленточка" совпал с 75-летием Победы — Годом памяти и славы. Волонтеры акции "МыВместе" будут помогать пожилым людям и ветеранам. Кроме того, ленточки будут доступны в 25 тысячах точек по всей стране. Среди них — продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции и другие. Уже более 200 тысяч продуктовых магазинов по всей стране, более 3800 аптек и 1800 автозаправочных станций поддержали акцию", — добавила Наталия Мандрова.
"Традиционно волонтеры Москвы подключаются к акции "Георгиевская ленточка". Обычно они на улицах города раздавали горожанам ленточки перед праздником, чтобы все могли почтить память событий Великой Отечественной войны. В этом году добровольцы также готовы откликнуться и доставлять ленточки пожилым людям, которые обращаются за помощью в кол-центр акции "МыВместе". Мы соблюдаем все средства защиты и бесконтактным способом готовы поддержать акцию, чтобы пожилые люди, не имеющие возможность выйти из дома, смогли получить символ Великой Победы", — сказал Дмитрий Покровский.
"Россия сегодня" также приглашает своих читателей и партнеров присоединиться к акции путем "переодевания" логотипов и добавления георгиевской ленточки на аватарки в их социальных сетях и логотипы компаний. Медиагруппа приготовила для этого специальные тематические рамки, которые можно скачать по ссылке.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует МИА "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости.
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