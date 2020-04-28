МИА "Россия сегодня" запустило акцию "Георгиевская ленточка онлайн"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Старт юбилейной ежегодной акции "Георгиевская ленточка" дала во вторник видеоконференция, организованная Международным мультимедийным пресс-центром Старт юбилейной ежегодной акции "Георгиевская ленточка" дала во вторник видеоконференция, организованная Международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня" . В связи с распространением коронавируса и отменой массовых мероприятий на сей раз ее формат будет видоизменен, тем не менее оранжево-черная лента вновь станет символом Дня Победы.

В 2020 году акции "Георгиевская ленточка" исполняется 15 лет. Эта ставшая народной традиция зародилась именно на Зубовском бульваре, 4 в марте 2005-го, поэтому место проведения видеоконференции было выбрано неслучайно. В ней приняли участие заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"Георгиевская ленточка" — это акция, которая должна объединять. Сегодня выполнить эту задачу особенно трудно. Мы остаемся дома, мы знаем: это важно, но это и тяжело. Мы не можем прикрепить ленточку к одежде и выйти, увидеть лица и улыбки тех, кто так же, как и мы, хранит память. Но традиция остается, — отметила Наталья Лосева. — Мы ищем новые пути, новые форматы, и сегодня россияне получат "Георгиевскую ленточку", несмотря ни на что. Пусть не так очевидно, не так наглядно, но она продолжает связывать нас в единое целое так же, как и всегда".

В этом году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн- и офлайн-формате силами участников всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации "Роспатриотцентра" и информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Ожидается, что она охватит все регионы России. "Россия сегодня", в частности, передает уже готовый 50-тысячный тираж георгиевских ленточек московским волонтерам для вручения пожилым и маломобильным жителям столицы, которые по горячей линии обращаются за помощью с покупкой лекарств и продовольственных продуктов в рамках акции "МыВместе".

Вместе с ленточками пожилые москвичи получат комплекты CD-дисков с аудиозаписями песен военных лет и повестей Валентина Катаева и Юрия Бондарева "Сын полка" и "Батальоны просят огня", созданные специально к 75-летию Победы. Кроме того, в регионах ленты будут раздавать в разрешенных для посещения во время самоизоляции продуктовых магазинах, аптеках и на автозаправках, на продолжающих работать крупных предприятиях, в государственных учреждениях.

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"Юбилейная акция будет не менее масштабной, чем в прошлые годы, и традиционно пройдет при помощи волонтеров, — подчеркнул Андрей Платонов. — В общей сложности мы планируем раздать порядка 15 миллионов георгиевских ленточек. Каждый желающий сможет отдать дань уважения ветеранам и почтить память павших. При этом будут соблюдены все необходимые требования безопасности. И в условиях самоизоляции "Георгиевская ленточка" сохранит свое значение важного символа Великой Победы. Мы как федеральное агентство традиционно поддерживаем эту добрую и важную инициативу".

"Очень символично, что юбилей акции "Георгиевская ленточка" совпал с 75-летием Победы — Годом памяти и славы. Волонтеры акции "МыВместе" будут помогать пожилым людям и ветеранам. Кроме того, ленточки будут доступны в 25 тысячах точек по всей стране. Среди них — продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции и другие. Уже более 200 тысяч продуктовых магазинов по всей стране, более 3800 аптек и 1800 автозаправочных станций поддержали акцию", — добавила Наталия Мандрова.

"Традиционно волонтеры Москвы подключаются к акции "Георгиевская ленточка". Обычно они на улицах города раздавали горожанам ленточки перед праздником, чтобы все могли почтить память событий Великой Отечественной войны. В этом году добровольцы также готовы откликнуться и доставлять ленточки пожилым людям, которые обращаются за помощью в кол-центр акции "МыВместе". Мы соблюдаем все средства защиты и бесконтактным способом готовы поддержать акцию, чтобы пожилые люди, не имеющие возможность выйти из дома, смогли получить символ Великой Победы", — сказал Дмитрий Покровский.

"Россия сегодня" также приглашает своих читателей и партнеров присоединиться к акции путем "переодевания" логотипов и добавления георгиевской ленточки на аватарки в их социальных сетях и логотипы компаний. Медиагруппа приготовила для этого специальные тематические рамки, которые можно скачать по ссылке