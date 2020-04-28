Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:14
https://ria.ru/20200428/1570645253.html
МИА "Россия сегодня" запустило акцию "Георгиевская ленточка онлайн"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_659e25735fb5b8d71253393b1b34371e.jpg
РИА Новости

МИА "Россия сегодня" запустило акцию "Георгиевская ленточка онлайн"

12:23 28.04.2020 (обновлено: 20:14 28.04.2020)
7446
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Старт юбилейной ежегодной акции "Георгиевская ленточка" дала во вторник видеоконференция, организованная Международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня". В связи с распространением коронавируса и отменой массовых мероприятий на сей раз ее формат будет видоизменен, тем не менее оранжево-черная лента вновь станет символом Дня Победы.
В 2020 году акции "Георгиевская ленточка" исполняется 15 лет. Эта ставшая народной традиция зародилась именно на Зубовском бульваре, 4 в марте 2005-го, поэтому место проведения видеоконференции было выбрано неслучайно. В ней приняли участие заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"Георгиевская ленточка" — это акция, которая должна объединять. Сегодня выполнить эту задачу особенно трудно. Мы остаемся дома, мы знаем: это важно, но это и тяжело. Мы не можем прикрепить ленточку к одежде и выйти, увидеть лица и улыбки тех, кто так же, как и мы, хранит память. Но традиция остается, — отметила Наталья Лосева. — Мы ищем новые пути, новые форматы, и сегодня россияне получат "Георгиевскую ленточку", несмотря ни на что. Пусть не так очевидно, не так наглядно, но она продолжает связывать нас в единое целое так же, как и всегда".

В этом году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн- и офлайн-формате силами участников всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации "Роспатриотцентра" и информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Ожидается, что она охватит все регионы России. "Россия сегодня", в частности, передает уже готовый 50-тысячный тираж георгиевских ленточек московским волонтерам для вручения пожилым и маломобильным жителям столицы, которые по горячей линии обращаются за помощью с покупкой лекарств и продовольственных продуктов в рамках акции "МыВместе".
Вместе с ленточками пожилые москвичи получат комплекты CD-дисков с аудиозаписями песен военных лет и повестей Валентина Катаева и Юрия Бондарева "Сын полка" и "Батальоны просят огня", созданные специально к 75-летию Победы. Кроме того, в регионах ленты будут раздавать в разрешенных для посещения во время самоизоляции продуктовых магазинах, аптеках и на автозаправках, на продолжающих работать крупных предприятиях, в государственных учреждениях.
"Юбилейная акция будет не менее масштабной, чем в прошлые годы, и традиционно пройдет при помощи волонтеров, — подчеркнул Андрей Платонов. — В общей сложности мы планируем раздать порядка 15 миллионов георгиевских ленточек. Каждый желающий сможет отдать дань уважения ветеранам и почтить память павших. При этом будут соблюдены все необходимые требования безопасности. И в условиях самоизоляции "Георгиевская ленточка" сохранит свое значение важного символа Великой Победы. Мы как федеральное агентство традиционно поддерживаем эту добрую и важную инициативу".
"Очень символично, что юбилей акции "Георгиевская ленточка" совпал с 75-летием Победы — Годом памяти и славы. Волонтеры акции "МыВместе" будут помогать пожилым людям и ветеранам. Кроме того, ленточки будут доступны в 25 тысячах точек по всей стране. Среди них — продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции и другие. Уже более 200 тысяч продуктовых магазинов по всей стране, более 3800 аптек и 1800 автозаправочных станций поддержали акцию", — добавила Наталия Мандрова.
"Традиционно волонтеры Москвы подключаются к акции "Георгиевская ленточка". Обычно они на улицах города раздавали горожанам ленточки перед праздником, чтобы все могли почтить память событий Великой Отечественной войны. В этом году добровольцы также готовы откликнуться и доставлять ленточки пожилым людям, которые обращаются за помощью в кол-центр акции "МыВместе". Мы соблюдаем все средства защиты и бесконтактным способом готовы поддержать акцию, чтобы пожилые люди, не имеющие возможность выйти из дома, смогли получить символ Великой Победы", — сказал Дмитрий Покровский.
"Россия сегодня" также приглашает своих читателей и партнеров присоединиться к акции путем "переодевания" логотипов и добавления георгиевской ленточки на аватарки в их социальных сетях и логотипы компаний. Медиагруппа приготовила для этого специальные тематические рамки, которые можно скачать по ссылке.
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует МИА "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости.
Акция Георгиевская ленточка
24 апреля, 15:17Россия-Китай: Главное
В Китае стартовала акция "Георгиевская ленточка"
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
95800014
75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)Новости агентстваОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
Лента новостейМолния