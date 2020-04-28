Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-28T09:21
https://ria.ru/20200428/1570644246.html
В "мире после вируса" новым чудом станет Индия. Или не она
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570462052_0:96:3105:1843_1036x0_80_0_0_c72387a7cc3fd4c34726303d3cfdba0c.jpg
РИА Новости

В "мире после вируса" новым чудом станет Индия. Или не она

08:00 28.04.2020 (обновлено: 09:21 28.04.2020)
189585
© REUTERS / Pawan KumarРабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау, Индия. 22 апреля 2020 года
Рабочие-мигранты отдыхают в цементных трубах в Лакхнау, Индия. 22 апреля 2020 года
© REUTERS / Pawan Kumar
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Есть такой повторяющийся феномен в мировой истории: после очередного катаклизма выясняется, что одна-две страны — случайно или не очень — оказываются в выигрыше и превращаются в незапланированное экономическое чудо. Так было с Китаем, который стал одной из двух первых держав мира именно из-за кризиса 2008-2009 годов, так было с Японией вскоре после Второй мировой… И каждый раз это оказывалось неожиданностью с выяснением: как у счастливцев такое получилось?
В этот раз разговоры о "мире после вируса" начались заранее. Всем хочется предсказать, а то и организовать очередную сверхдержавную неожиданность. Вот хотя бы: а что, если больше всех в этот раз выиграет Индия? Об этом размышляет, например, Раджив Кумар, глава ставшего влиятельным Национального института по преображению Индии. И у него все получается абсолютно логично.
Во-первых, Индия, как Кумару кажется, очень качественно борется с пандемией, заморозив активность 18 процентов населения мира (то есть своего) и получив за это наивысшие рейтинги от международных экспертов в Оксфорде (Великобритания). В итоге, по оценкам ЮНКТАД, 2020 год все крупные экономики закончат в минусе — кроме Китая и, "возможно", Индии. А это хороший старт для чуда.
Во-вторых, говорит Кумар, если Китай после 2009 года окончательно стал мировым производственным цехом, создав глобальные сети поставок, то Индия может стать мировым лидером по созданию таких же глобальных сетей сферы обслуживания. От систем дистанционного обучения до графического и прочего дизайна или исследований по контракту.
Ситуация в Индии в связи COVID-19
26 марта, 12:42Распространение нового коронавируса
В Индии выделят средства для поддержки экономики в условиях COVID-19
В третьих, у индийцев для этого есть уникальный ресурс: население англоязычное и молодое (700 миллионов в этой категории только в самой стране). Но еще есть десятки миллионов таких — англоязычных, молодых и грамотных — по всему миру: мигрантская община, идеальный материал для создания тех самых сетей.
Здесь все выглядит правильным и вполне реализуемым — если мыслить стратегически. Но в стратегических предсказаниях всегда трудно учитывать фактор клинического идиотизма. А ведь во времена катаклизмов этот фактор обостряется.
Но вот вам ситуация, показывающая, каким образом Индия может не стать новым глобальным чудом. Когда в стране ввели карантины и прочие социальные дистанцирования, отдельно взятые представители великого народа решили, что заразу несут иностранцы (да, и россияне тоже, мы помним). И постарались вытеснить таковых куда-нибудь подальше. Затем возникла идея, что другой источник заразы — это свои, граждане страны, но из мусульманской общины. Некоторые индийцы, работающие в странах Персидского залива, слишком активно начали обсуждать этот вопрос между собой. Не только устно. Не все ведь еще догадались, что соцсети — не место для высказывания мнений, особенно такого рода. И поскольку то, что сделали не лучшие представители одного народа, могут повторить и другие не лучшие, — начали в ответ высказываться уже арабы. Причем по всему спектру вопросов о том, что такое индийцы. Одна из принцесс в Объединенных Арабских Эмиратах заявила (тоже в соцсетях), что можно и выслать индийских рабочих и специалистов из региона.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
27 апреля, 14:45Распространение нового коронавируса
В Индии оценили ситуацию с распространением коронавируса
А речь идет почти о девяти миллионах человек. И, между прочим, страна получает 50 процентов своих валютных переводов от мигрантов именно с Ближнего Востока. Оттуда же Индия получает 80 процентов нефти. Арабские и индийские элиты хорошо понимают, что речь о предельно выгодных для обеих сторон отношениях и что не надо их портить из-за излишней страстности некоторых персонажей. А вот смогут ли они обуздать страсти всей публики в целом — большой вопрос. Нынешняя ситуация в мире страсти только обостряет.
Это пока частный случай. Но есть и общие или размышления о таковых. Вот, например, если уж речь зашла о преимуществе Индии в виде ее громадной мигрантской общины: какой будет судьба миграции в мире в целом в связи с той же пандемией?
Трудовые мигранты
20 апреля, 17:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Эксперт призвал Россию поддержать мигрантов из ЕАЭС на время пандемии
Ведь не секрет, что невиданный скачок процветания множества экономик как-то связан с массовым перемещением народов через границы, легальным и не очень. Насчет процветания — мы покидаем эпоху, когда в целом в мире за последние 30 лет удвоился ВВП, прибавилось два миллиарда людей и одновременно невиданным образом отступила нищета. Миграция — это часть процесса выравнивания доступа людей к тому самому глобальному ВВП. Это проблема (но и возможность), вокруг которой крутились до сего дня какие угодно политические процессы в странах, регионах, в мире в целом. И тут — нынешние неприятные события.
Связь массовой миграции и заражения — как вирусом, героем нынешней пандемии, так и прочими микроорганизмами — очевидна. Известен пример Сингапура, который уже было расправился с CОVID-19, но получил вторую волну заражений из-за скученных поселений мигрантов. Или вот материал из Лондона, где объясняют: географическая статистика заражений четко соответствует местностям (Лондон, Бирмингем и так далее), где в тесноте живут приезжие из Индии, Африки, Бангладеш… Пикантности ситуации придает тот факт, что в Национальной службе здравоохранения коренных жителей — только 56 процентов, а прочие — сами иммигранты. То есть их в расизме не заподозришь.
Экономисты только начали размышлять, какую роль сыграет фактор миграции в будущем возрождении "мира после вируса". Ни к какому выводу прийти не могут. С одной стороны, использование дешевого труда станет еще более актуальным, поскольку лишних денег в том, завтрашнем мире ни у кого не будет. С другой, мало того что местное население и так часто смотрело на мигрантов как на конкурентов, а теперь — если вдобавок миллионы умов по всему миру еще долго не отойдут от привычки видеть во всем и во всех только заразу или ее отсутствие, то… а будут ли вообще мигранты? Вот Дональд Трамп их вполне официально запретил, кто последует за ним?
Статуя Свободы в США
21 апреля, 13:32Распространение нового коронавируса
Эксперт прокомментировал заявления Трампа о приостановке иммиграции
Но одновременно на миграцию будет давить "снизу" грозящий голод и прочие бедствия в тех самых местах, откуда люди обычно мигрируют. Чиновники ООН говорят, что более 800 миллионов людей голодают сегодня, а к концу года эта цифра вырастет еще на 130 миллионов.
Миграция — только один фактор, делающий сомнительными любые предсказания о том, кто возвысится в завтрашнем мире. Есть и другие факторы. И все, что мы знаем сегодня, — да, какие-то страны по итогам начинающегося кризиса улучшат свою "турнирную позицию" в мировых рейтингах. Индия? Может быть, да, а может — и нет.
2783326131065
Коронавирус COVID-19ИндияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Гениальный кусок текста, может да а может нет
28 апреля, 08:41
Андрей Дашков
40170016
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг данные о поддержке решения Минска по журналистам Первого
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
Лента новостейМолния