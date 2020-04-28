Украина сокращает зависимость от российских и европейских денег

Всемирный банк обнародовал отчет о денежных переводах от трудовых мигрантов между странами мира. Согласно отчету, украинские гастарбайтеры перевели на родину в 2019 году рекордные 15,9 миллиарда долларов. При этом Украина в рейтинге крупнейших получателей трудовых трансфертов заняла высокое, но сомнительное по почетности 11-е место. Если же пересчитать трансферты из расчета на душу населения, то Украина с отрывом опередит любую из десяти стоящих выше стран.

В отчете также содержится прогноз динамики переводов на 2020 год. И в целом он не радужный, хотя авторы явно пытались натянуть оптимистическую сову на пессимистический глобус. Предполагается, что падение трансфертов составит 20 процентов в мире и 28 процентов в Европе и Центральной Азии.

Важно ли это для украинской экономики?

Похоже, что, по мнению Национального банка Украины ( НБУ ), абсолютно нет.

НБУ на следующий день после выхода отчета Всемирного банка разродился новым макроэкономическим прогнозом, оптимистическим. В частности, НБУ ожидает падения ВВП в пределах пяти процентов. Причем не в последнюю очередь прогноз базируется на том, что дефицит текущего счета платежного баланса по сравнению со старым прогнозом должен сократиться с 5,7 до 2,5 миллиарда долларов, а по сравнению с минувшим годом вырасти всего на 1,2 миллиарда. Притом что сокращение перечислений от "заробитчан", наоборот, прямо ведет к увеличению дефицита.

На самом же деле, даже если сбудется для Украины оптимистичный прогноз Всемирного банка о всего лишь 28-процентном снижении перечислений гастарбайтеров, только один этот фактор подкосит текущий счет платежного баланса на 4,5 миллиарда долларов и приведет к сокращению трех процентов ее ВВП.

Текущий счет платежного баланса учитывает операции экспорта — импорта товаров и услуг и баланс движения доходов (оплаты труда, доходов от инвестиций, безвозмездной помощи) между резидентами и нерезидентами. Профицит текущего счета (превышение экспорта над импортом, ввезенных гастарбайтерами денег над вывезенными иностранными работниками) увеличивает ВВП. Дефицит, соответственно, уменьшает. Дефицит текущего счета можно покрыть либо путем продажи иностранцам активов, либо с помощью займов, либо за счет сокращения резервов Центрального банка.

У Украины с 1999 года и до так называемой оранжевой революции текущий счет был профицитным. Даже в 2005 году страна жила еще по средствам. Но начиная с 2006 года стала тратить гораздо больше, чем зарабатывала. А для баланса руководство Украины продавало иностранцам активы и с удовольствием накапливало долги, потихоньку разрушая свою экономику. В 2006-2019 годах общий накопленный дефицит по текущему счету составил 78 миллиардов долларов — это больше половины нынешнего годового ВВП страны. Профицит наблюдался лишь в 2015 году, когда под дудку западных кураторов темпы уничтожения экономики ускорились, а объемы потребления и жизненный уровень украинцев были резко понижены. Именно в этот момент Украина окончательно перешла в статус колонии: она стала продавать почти исключительно сырье (несырьевые продажи, ориентированные преимущественно на Россию, были прекращены, а соответствующие производства по большей части ликвидированы) и массово поставлять современных рабов — дешевую неквалифицированную рабочую силу в страны Запада.

В результате на сегодня экономика Украины сверхзависима одновременно от продаж сырья и первичных полуфабрикатов, а также от перечислений "заробитчан". В украинском ВВП доходы от экспорта сырья и рабочей силы составляют одну треть. А текущий счет без них имел бы дефицит до 20 миллиардов долларов в год!

При этом в прошлом году рекордный урожай, который привел к рекордному экспорту сельхозпродукции на 22,2 миллиарда долларов, рекордные 15,9 миллиарда от гастарбайтеров и свалившиеся как снег на голову 2,9 миллиарда от " Газпрома " все равно не избавили текущий счет от дефицита — лишь сократили его до 1,3 миллиарда. То есть потратили все равно больше, чем заработали.

И вот пришла пандемия вместе с мировым экономическим кризисом.

Учитывая прогнозируемые масштабы падения европейской экономики, сокращения рабочих мест в ней, а также наблюдая за ограничительными мерами, принимаемыми в борьбе с коронавирусом, можно с уверенностью предполагать, что перечисления от украинских гастарбайтеров сократятся не на 28 процентов, а на 40-50. Если часть вернувшихся "заробитчан" в обозримом будущем и выедут в Европу, то не используя для этого безвиз, а организованными группами и на самые необходимые работы — по образу и подобию 1942-1944 годов.

По сравнению с прошлым годом, с учетом отсутствия новых подарков от "Газпрома", только это пробьет брешь в экономике примерно на десять миллиардов долларов.

Но это не все. Цены на железную руду и черные металлы стремительно идут вниз вместе со спросом. А это более 25 процентов украинского экспорта. Цены на продовольствие падают не так быстро, но есть другая проблема: аномально теплая зима и начавшаяся уже весной засуха почти наверняка существенно сократят урожай. А экспорт зерновых и подсолнечного масла — это 40 процентов экспорта.

Украина может недополучить шесть-восемь миллиардов долларов только от экспорта двух своих основных товарных групп.

Конечно, кое на чем можно сэкономить.

Например, украинские политики, наблюдая нынешние копеечные цены на нефть, не только наперебой радуются "скорому развалу России", но и предлагают "затариться" нефтью по максимуму. Забывая, впрочем, что почти уничтожили нефтепереработку — Украина нефть почти не импортирует, она импортирует готовые нефтепродукты, которые в цене так не упадут. Больше можно сэкономить на газе, которого осталось немало после теплой зимы. Что-то на угле. И все же на всей группе энергоносителей сэкономить больше пяти миллиардов долларов никак не получится.

На пару миллиардов можно ужаться на покупке автомобилей. Еще на миллиард — на туризме. Можно сократить закупки смартфонов, бытовой техники, продтоваров и тому подобного. Все это может дать экономию еще на пару миллиардов, хотя будет ухудшать качество жизни и вызывать ропот.

Но остальные позиции импорта являются критически важными либо для людей (например, лекарства), либо для остатков экономики. Ведь "аграрная сверхдержава" импортирует почти весь семенной фонд, половину всех удобрений, почти все гербициды и пестициды и так далее. Даже нынешняя "антикризисная" программа президента Зеленского по масштабному строительству автодорог базируется на контрактах с иностранными компаниями, ввозящими немалую часть материалов, техники, частично работников и тому подобного.

В итоге выходит, что даже при ухудшении качества жизни сэкономить на импорте больше 10-12 миллиардов долларов будет очень непросто. А значит, дыра в текущем счете платежного баланса по сравнению с прошлым годом вырастет минимум на пять-шесть миллиардов. Что выльется в 3,3-4 процента сокращения ВВП.

Если же добавить внутриэкономические проблемы и необходимость решения проблемы финансирования долга, то падение ВВП будет раза в два большим, чем прогнозирует НБУ.