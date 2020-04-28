В США полицейский вытащил аллигатора из-под машины

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В США на видео сняли полицейского, который вытащил аллигатора из-под машины, сообщает UPI.
Во Флориде владелец дома обнаружил под автомобилем, стоящим у крыльца, хищника и обратился в полицию за помощью.
Два приехавших на вызов офицера поймали крокодила.
На кадрах видно, как полицейский вытаскивает сопротивляющегося аллигатора из-под автомобиля на подъездной дорожке дома.
Осталось неясно, выпустили хищника в места привычного обитания или отправили в какой-то заповедник.