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РИА Наука
2020-04-28T16:30
https://ria.ru/20200428/1570633308.html
В России придумали, как вылечить инфаркт миокарда за считанные месяцы
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РИА Новости

В России придумали, как вылечить инфаркт миокарда за считанные месяцы

09:00 28.04.2020 (обновлено: 16:30 28.04.2020)
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© Институт БМС НИУ МИЭТ, Александр ГерасименкоСхема нанокомпозитной конструкции на инфаркте миокарда сердца
Схема нанокомпозитной конструкции на инфаркте миокарда сердца
© Институт БМС НИУ МИЭТ, Александр Герасименко
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новый подход к регенерации органов, не имеющий аналогов по цене и эффективности, разработали ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ". Созданный ими материал, как объяснили авторы, позволит восстановить ткани сердца после инфаркта всего за два-четыре месяца. Данные опубликованы в журнале Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.
Специалистам МИЭТ впервые в мире, по их словам, удалось найти способ химического связывания углеродных нанотрубок с молекулами самого распространенного белка крови — альбумина. Открытый ими физический механизм позволил разработать новый метод лазерной 3D-печати нанокомпозитов.
"Под действием лазера между альбумином и углеродными нанотрубками возникает сильная ковалентная связь, что позволяет печатать конструкции заданной формы. Живые клетки — например, соединительной ткани, или миокарда — легко приживаются на таких каркасах (скэффолдах), благодаря чему возможно эффективное восстановление поврежденных тканей организма", — рассказал начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.
© Фото : Институт БМС НИУ МИЭТ, Александр ГерасименкоСхема формирования нанокомпозитных конструкций методом лазерной печати и изображение монослоя клеток соединительной биоткани на нанокомпозитной конструкции
Схема формирования нанокомпозитных конструкций методом лазерной печати и изображение монослоя клеток соединительной биоткани на нанокомпозитной конструкции
© Фото : Институт БМС НИУ МИЭТ, Александр Герасименко
Схема формирования нанокомпозитных конструкций методом лазерной печати и изображение монослоя клеток соединительной биоткани на нанокомпозитной конструкции
Как объяснили ученые, созданные ими сердечные имплантаты в три-четыре раза дешевле российских и в шесть-восемь раз дешевле зарубежных аналогов, превосходя и те и другие по ряду параметров. Кроме скэффолдов, применяемых в тканевой инженерии, технология также подходит для производства биосенсоров, микрофлюидных систем и даже передовых препаратов против рака.
"Мы способны напечатать материал, близкий по характеристикам к сердечной ткани: он может сокращаться вместе с миокардом и обладает электропроводностью, пропуская биотоки сердца. Также наш метод позволяет регулировать пористость конструкций, обеспечивая проникновение как живых клеток, так и прорастание капилляров и нервных окончаний", — объяснил Александр Герасименко.
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Перед имплантацией напечатанный скэффолд заселяется живыми клетками и некоторое время "созревает". Как отметили специалисты НИУ МИЭТ, ряд успешных экспериментов показал, что для этого можно использовать и стволовые клетки, способные превращаться в клетки той ткани, в которую они пересажены.
Ученые уверены, что их метод позволит эффективно бороться с такими патологиями, как врожденные пороки сердца и инфаркт миокарда, аневризма, атеросклероз и кардиосклероз. По их словам, нанокомпозитная "заплатка" на инфаркт миокарда уже через два-четыре месяца полностью восстанавливает пораженный участок, а каркас при этом рассасывается.
Ученые отметили, что технология реализована в тесном сотрудничестве с ведущими российскими научно-техническими центрами. В дальнейшем коллектив намерен перейти к внедрению метода в клиническую практику, а также адаптировать технологию для создания покрытий различных имплантируемых систем.
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РИА НаукаЗдоровьеРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский университет «МИЭТ»
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