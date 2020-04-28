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2020-04-28T08:09
https://ria.ru/20200428/1570524533.html
Премьера онлайн: кинодрама с Бардемом, Хайек и Фаннинг
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570520145_0:203:2047:1354_1036x0_80_0_0_cc02af1d6c08f00aae6ff4196f982480.jpg
РИА Новости

Премьера онлайн: кинодрама с Бардемом, Хайек и Фаннинг

08:00 28.04.2020 (обновлено: 08:09 28.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Сальма Хайек, Хавьер Бардем, режиссер Салли Поттер и актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма "Неизбранные дороги" в рамках "Берлинале - 2020"
Актеры Сальма Хайек, Хавьер Бардем, режиссер Салли Поттер и актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма Неизбранные дороги в рамках Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Режиссер Салли Поттер сняла фильм "Неизбранные дороги" с Хавьером Бардемом, Эль Фаннинг и Сальмой Хайек. Это история вспоминающего свою жизнь Лео и его дочери Молли, помогающей отцу справиться с жестокой реальностью. Переживания главного героя переносят зрителя из шумного Нью-Йорка в солнечную Мексику, а потом в ветреную Грецию.
Дуэт Бардема и Фаннинг заставляет философствовать, улыбаться, а иногда — плакать.
Из-за всеобщего карантина в России лента выходит на онлайн-платформах. А премьера состоялась в конкурсной программе 70-го Берлинского кинофестиваля.
В столице Германии Салли Поттер рассказала корреспонденту РИА Новости, почему все любят Эль Фаннинг, что женщина может себе позволить делать в 70 лет и почему ей не нравится, когда режиссеры все "разжевывают" для зрителей.
— Вы из Москвы.
Да. Бывали там?
— Да! Несколько раз! Мой второй фильм, "Орландо" (картина 1999 года по одноименному роману Вирджинии Вульф с Тильдой Суинтон в главной роли. — Прим. ред.), частично снимался в Санкт-Петербурге. Но и Москву я посещала, по рабочим вопросам.
© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)

Тильда Суинтон и Билли Зейн в фильме "Орландо"

Кадр из фильма Орландо
1 из 4

Тильда Суинтон и Билли Зейн в фильме "Орландо"

© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)

Сцена из фильма "Орландо"

Кадр из фильма Орландо
2 из 4

Сцена из фильма "Орландо"

© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)Кадр из фильма "Орландо"
Кадр из фильма Орландо
3 из 4
Кадр из фильма "Орландо"
© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)

Тильда Суинтон в фильме "Орландо"

Кадр из фильма Орландо
4 из 4

Тильда Суинтон в фильме "Орландо"

© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
1 из 4

Тильда Суинтон и Билли Зейн в фильме "Орландо"

© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
2 из 4

Сцена из фильма "Орландо"

© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
3 из 4
Кадр из фильма "Орландо"
© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
4 из 4

Тильда Суинтон в фильме "Орландо"

© Adventure Pictures/British Screen/Ленфильм (1992)
Думаю, город сильно изменился за десять лет, прошедших со времени моей последней поездки?
Очень! Даже за предыдущие пять лет многое поменялось!
— Правда? Ничего себе! Надо обязательно сравнить.
О вашем новом фильме "Неизбранные дороги": в его основе личная для вас история?
— Я считаю, для того чтобы получилось нечто стоящее, нужно обратиться к личным переживаниям. Все равно ведь эти идеи, проходя через процесс написания сценария, трансформируются.
"Неизбранные дороги" связаны с двумя близкими мне людьми. Моим младшим братом, которому в 50-летнем возрасте диагностировали деменцию. Я заботилась о нем несколько лет. И моим близким другом, музыкантом, страдавшим рассеянным склерозом и частично парализованным. Только я понимала, что он говорит, "переводила" его речь другим.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Салли Поттер на фотосессии своего фильма "Неизбранные дороги" в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля — Берлинале-2020
Режиссер Салли Поттер на фотосессии своего фильма Неизбранные дороги в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Салли Поттер на фотосессии своего фильма "Неизбранные дороги" в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля — Берлинале-2020
То есть я общалась с двумя мужчинами, запертыми в своих умах без возможности коммуницировать с миром. Я считаю их невероятно сильными и, несмотря ни на что, обладающими очень живым мышлением.
Я была сиделкой и свидетелем жизни людей с ограниченными возможностями и знаю, как к ним относятся.
В фильме несколько слоев: кроме уже описанного, он еще рассказывает о выборе, который делает человек.
— Да, это такой момент перекрестка. Ты можешь пойти тем, иным или даже третьим путем. Ты делаешь выбор. Но что, если часть тебя продолжает движение по другой дороге? А что, если ментальные расстройства скрывают способность перемещаться между этими параллельными мирами, в которых человек существует?
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр со съемок фильма "Неизбранные дороги"
Кадр со съемок фильма Неизбранные дороги
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр со съемок фильма "Неизбранные дороги"
Это было предпосылкой к созданию "Дорог". Я использовала свой опыт и показала его на примере ситуаций с отцом и дочерью. История началась с персонального переживания, но стала чем-то иным.
Рассказы главного героя Лео в исполнении Бардема — отражение его переживаний. Частично это мир внутри другого мира. Дочь героя Молли проявляет сострадание и эмоциональную привязанность и становится его проводником, переводчиком для окружающего, нередко враждебного мира.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктрисы Сальма Хайек и Эль Фаннинг, режиссер Салли Поттер и актер Хавьер Бардем на фотосессии фильма "Неизбранные дороги" в рамках Берлинале-2020
Актрисы Сальма Хайек и Эль Фаннинг, режиссер Салли Поттер и актер Хавьер Бардем на фотосессии фильма Неизбранные дороги в рамках Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актрисы Сальма Хайек и Эль Фаннинг, режиссер Салли Поттер и актер Хавьер Бардем на фотосессии фильма "Неизбранные дороги" в рамках Берлинале-2020
Как выбирали актеров на главные роли?
— Хавьер — первый, кого я пригласила. Еще при работе над сценарием стало ясно: многое будет держаться именно на главном мужском персонаже. Он должен быть харизматичным, способным показать мужскую силу и одновременно хрупкость.
Бардему понравился сценарий, и некоторые моменты я адаптировала под него: герой стал этническим мексиканцем, живущим в США. И это "высветило" еще одну тему: вопрос мигрантов в Америке или Великобритании.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
Кадр из фильма Неизбранные дороги
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
А как получилось с Эль Фаннинг?
— Эль я уже снимала раньше, в фильме "Бомба", когда ей было 13 лет. Мне очень понравилась наша совместная работа, она невероятно профессиональная, опытная и веселая. Теперь ей 22 года, и я рада, что у нас получилось посотрудничать снова.
Эль с Хавьером удалось найти и показать на экране трогательную связь отца и дочери.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭль Фаннинг и Салли Поттер на красной дорожке фильма "Неизбранные дороги" на 70-м Берлинале
Актриса Эль Фаннинг и режиссер Салли Поттер на красной дорожке фильма Неизбранные дороги в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эль Фаннинг и Салли Поттер на красной дорожке фильма "Неизбранные дороги" на 70-м Берлинале
В чем отличие работы с 13-летней и 22-летней Эль Фаннинг?
— Она из тех людей, кто как будто светится изнутри, наполнен любовью ко всему вокруг. У нее получается поддерживать жизнерадостность, несмотря ни на что. И это хорошо влияет на съемочную команду и всех, кто рядом с ней. Все любят Эль! Она излучает энтузиазм.
А еще у нее есть фантастическая способность переключаться: например, ей надо было отыграть сцену, в которой ее героиня плакала. После команды "снято", она повернулась ко мне с широкой улыбкой на лице: "Это было забавно!" Она самая настоящая актриса!
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"Бардем, Фаннинг и Поттер на съемках фильма "Неизбранные дороги"
Кадр со съемок фильма Неизбранные дороги
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Бардем, Фаннинг и Поттер на съемках фильма "Неизбранные дороги"
Сальма Хайек говорила, что сомневалась, соглашаться ли на роль, потому что они хорошие друзья с Хавьером (по сценарию у их героев непростые отношения. Прим. ред.). Пришлось уговаривать ее?
— Нет, вовсе нет, но мы обсуждали с ней ее дружбу с Бардемом. В итоге она была рада работать на своем родном испанском языке и отыграла свою героиню "на полную". Даже несмотря на всего лишь три дня съемок.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
Кадр из фильма Неизбранные дороги
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
Что было самым сложным на съемках?
— Как раз то, что мы снимали быстро, за 26 дней. Плюс к этому мы много путешествовали. Но я хотела придать актерам уверенность, что у нас есть все время мира. Столько дублей, сколько потребуется: "Не надо смотреть на мои часы, просто играйте".
В фильме много сцен, акцентирующих внимание на окне в комнате главного героя и проезжающих поездах.
— Это отсылка к человеку, который много путешествует. К тому же это типичный Бруклин, где живет Лео. Если вы там поднимаетесь по эскалатору или останавливаетесь на станции, то смотрите прямо в окна близко стоящих домов. Я давно задаюсь вопросом: кто живет в этих домах? Каково это — всегда соседствовать с поездами?
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
Кадр из фильма Неизбранные дороги
1 из 4
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"

На съемках фильма "Неизбранные дороги"

Кадр со съемок фильма Неизбранные дороги
2 из 4

На съемках фильма "Неизбранные дороги"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр со съемок фильма "Неизбранные дороги"
Кадр со съемок фильма Неизбранные дороги
3 из 4
Кадр со съемок фильма "Неизбранные дороги"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Неизбранные дороги"

Кадр из фильма Неизбранные дороги
4 из 4

Сцена из фильма "Неизбранные дороги"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 4
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 4

На съемках фильма "Неизбранные дороги"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 4
Кадр со съемок фильма "Неизбранные дороги"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вольга"
4 из 4

Сцена из фильма "Неизбранные дороги"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
— "Дороги" напомнили мне фильм "Господин Никто". Не только из-за проблемы выбора, который делает человек, но еще и по особой цветовой гамме. Каждая история имеет свои оттенки: в одежде, предметах интерьера.
— Я не смотрела "Господина Никто", но мне хотелось создать особый мир для всех направлений сюжета. Я много общалась с дизайнерами. Сцены в Мексике мы намеренно сделали в охряных, розоватых, теплых тонах. А в Греции — похожими на греческий флаг: бело-голубыми. Для Нью-Йорка подобрали серый, коричневый цвета.
У фильма интересная нелинейная структура.
— Да, я представляла себе пазл: ты собираешь картину по кусочку. Это как детектив. Я устраивала тест-просмотры (помогают узнать реакцию зрителей на картину. — Прим. ред.), и они меня озадачили: кто-то говорил, что понял совершенно все, а кто-то отвечал, что не понял совсем ничего и был в замешательстве после финала. Так что мне пришлось перемонтировать картину и упростить ее, чтобы, надеюсь, сделать понятнее.
Я ориентировалась на себя: люблю фильмы и книги, в которых сначала непонятно, что происходит. Мне не нравится, когда для меня все "разжевывают".
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Насколько я знаю, вы сами написали всю музыку для фильма?
— Когда мне было 20 лет, я была музыкантом и много импровизировала. С тех пор уверена, что музыка и фильм связаны друг с другом.
Я всегда составляю четкий тайминг: в каких моментах в моих картинах что звучит. И я нахожу исполнителей, с которыми могу тесно сотрудничать при написании саундтрека.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХавьер Бардем, Салли Поттер и Сальма Хайек на красной дорожке фильма "Неизбранные дороги" в рамках 70-го Берлинале
Актеры Хавьер Бардем, режиссер Салли Поттер и актриса Сальма Хайек на красной дорожке фильма Неизбранные дороги в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хавьер Бардем, Салли Поттер и Сальма Хайек на красной дорожке фильма "Неизбранные дороги" в рамках 70-го Берлинале
Это первый фильм, для которого я создала абсолютно все мелодии. Я не могла доверить кому-то сделать музыку для "Дорог", чтобы она просто звучала на фоне и не несла смысла. Были сомнения, стоит ли использовать только свои композиции? Не будет ли это слишком? А потом решила: "Да пошло оно все! Мне 70 лет, я могу делать что захочу. Если не сейчас, то когда?"
Фильм Салли Поттер "Неизбранные дороги" выходит на цифровых платформах 28 апреля.
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Культурафильмы апреляфильмы 2020фильмыЭль ФэннингКино и сериалыСальма ХайекТильда СуинтонХавьер БардемБерлин (город)
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