В Подмосковье расцветает "Нежный бизнес"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "У бизнеса — не женское лицо". С этим мнением определенно не согласятся участники проекта "Нежный бизнес". Движение предпринимательниц буквально за год существования охватило всю Московскую область и даже другие регионы.

"Нежный бизнес" — это сообщество единомышленниц, где можно получить поддержку своей идеи, а также советы, как вести свое дело. Мы принимаем всех, кто хочет стать предпринимателем, мы открыты. Это, наверное, наше самое главное отличие", — рассказывает Мария Штукина, организатор проекта.

Движение зародилось совсем недавно — в январе прошлого года, но его участницам уже есть чем гордиться. За столь небольшой период были проведены четыре форума, большой бал, регулярно проходят вебинары. Участницы постоянно встречаются, общаются, поддерживают друг друга, устраивают мозговые штурмы в поисках новых идей. Ну и, безусловно, бизнес-леди в постоянном контакте с региональной властью — все это делается при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Нам годик, но мы очень активные, и мы растем. Планируем в ближайшее время покрыть всю область. И не только — есть запросы и из других регионов. Подобные объединения есть везде, но чаще всего это маленькие бизнес-клубы, а у нас такое мощное движение по всему Подмосковью", — подчеркивает Мария.

Крайне показательно, что к подмосковному движению присоединилась столица, хотя в Москве полно клубов и тысячи женских объединений, отмечает вдохновитель "Нежного бизнеса".

© Инесса Грушко Новогодний бал участниц проекта "Нежный бизнес" в Измайловском кремле © Инесса Грушко Новогодний бал участниц проекта "Нежный бизнес" в Измайловском кремле

Изначально проект объединил 15 человек, сегодня это уже 1342 предпринимателя. Причем членство в этом клубе бесплатно.

"Зарабатываем мы за счет кооперации движения, такого сарафанного маркетинга, офлайнового общения. Но теперь, в связи с карантином, мы все перешли в онлайн", — делится Мария Штукина.

Девушки-предприниматели проявили крайнюю гибкость в столь непростых условиях самоизоляции. Например, рестораны перешли на доставку еды, кейтеринг, бьюти-салоны ведут видеоуроки, в доставке цветов начали изготавливать украшения.