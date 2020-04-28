В "Школе инсульта" людей учат жить заново после болезни

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Северодвинске на базе городской больницы работает "Школа инсульта", в которой нейропсихологи помогают пациентам реабилитироваться после перенесенного заболевания. Задача проекта — помочь людям максимально восстановить все функции организма.

"Школу инсульта" в месяц посещают 15-17 человек, как правило, это люди от 40 лет. Как уточнил специалист по связям с общественностью Cеверодвинской городской больницы № 1 Алексей Шашков, реабилитацией занимаются только с больными, находящимися на лечении в стационаре.

С каждым посетителем "Школы" работает профессиональный нейропсихолог, его задача — определить, какие функции у человека нарушены и до какой степени. После этого он разрабатывает методику, с помощью которой можно заместить недостающие функции и научить человека жить дальше с учетом негативных последствий инсульта.

"Например, если в результате инсульта перестала работать правая рука, значит, надо оценить, до каких пределов она стала плохо работать, есть ли возможность восстановления части функций, и следует учить человека пользоваться больше левой рукой в повседневной жизни, замещая правую руку. Инсульт может сказаться на интеллекте, повлиять на слух, речь и так далее", — сообщил Алексей Шашков.

После выписки пациента из стационара нагрузка по уходу за ним ложится обычно на близких людей. Не все оказываются к этому готовы и не все знают, как правильно ухаживать и оказывать необходимую помощь. Специалист "Школы инсульта" с учетом обследования пациента дает родственникам рекомендации и рассказывает о том, на какие нюансы стоит обратить особое внимание.

Также нейропсихолог готовит медицинские документы для врачей других специальностей. По окончании программы специалист всегда готов оказать психологическую помощь и пациенту, и его родственникам.

"Бывает так, что человек теряет интерес к жизни, может совершить попытки суицида. Задача нейропсихолога в этом случае — оказать помощь в преодолении психологических проблем", — рассказал Алексей Шашков.

Как отмечает нейропсихолог "Школы инсульта" Наталья Антонюк, человек, имевший проблемы со здоровьем, даже при полном восстановлении нарушенных функций требует бо́льшего внимания, чем до болезни, а его родственники должны поменять привычный уклад жизни, ориентируясь на нужды и потребности больного.

"Процесс интеграции в семью человека, перенесшего инсульт, достаточно сложен. Характерен выраженный синдром дезадаптации как пациента, так и его родственников. Справиться с последствиями болезни помогают, в том числе, специалисты нашей "Школы инсульта", — отметила Наталья Антонюк.