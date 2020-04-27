Цхинвал будет носить название Сталинир в памятные даты

Как отмечается в тексте документа, название будет использоваться 9 мая и 22 июня.

Цхинвал переименовали в Сталинир в 1934 году, однако в 1961 году город в рамках борьбы с культом личности Сталина стали называть Цхинвали. В 1991 года власти Южной Осетии вернули столице название Цхинвал, которое использовалось местными жителями в советский период.