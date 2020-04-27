Цхинвал будет носить название Сталинир в памятные даты

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об использовании старого названия столицы республики — Сталинир — во время мероприятий, связанных памятными датами Великой Отечественной войны. Указ опубликован на сайте главы государства.
Как отмечается в тексте документа, название будет использоваться 9 мая и 22 июня.
Помимо этого, министерствам и столичной администрации поручили провести мероприятия для популяризации исторического названия города.
Цхинвал переименовали в Сталинир в 1934 году, однако в 1961 году город в рамках борьбы с культом личности Сталина стали называть Цхинвали. В 1991 года власти Южной Осетии вернули столице название Цхинвал, которое использовалось местными жителями в советский период.