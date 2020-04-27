Стали известны дата и место похорон епископа Вениамина

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Похороны скончавшегося от осложнений из-за Похороны скончавшегося от осложнений из-за коронавируса епископа Железногорского и Льговского Вениамина пройдут во вторник в монастыре Коренная пустынь в Курской области , сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

Епископ Вениамин скончался в воскресенье в Курске . По информации РПЦ , несколькими днями ранее он был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. В субботу епископ был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. На сайте Курской епархии отмечается, что священнослужитель скончался "от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией". Ему было 54 года.

В течение шести лет, до избрания епископом и возведения в сан архимандрита, владыка Вениамин был наместником Коренной пустыни.

"Похороны пройдут завтра в Коренной пустыни", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока не владеет информацией об организации процедуры прощания и похорон на фоне запрета массовых мероприятий из-за COVID-19.

По данным на 27 апреля, в Курской области зарегистрировано 525 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Умерших – шесть человек, в том числе двое скончались в минувшее воскресенье - это врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Татаркин и епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Выздоровевших – 46 человек.